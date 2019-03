Bert De Graeve vertrekt bij Bekaert

De voorzitter zwaait af in mei, bij de volgende algemene vergadering.

Dat laat Bekaert weten in de marge van een tegenvallend jaarrapport .

De Graeve was sinds 2002 aan boord bij de West-Vlaamse multinational. Eerst als financieel directeur (2002-2006), en van 2006 to 2014 als topman.

Daarna werd hij voorzitter, de Brit Matthew Taylor verving hem aan de top als CEO. 'Na vijf jaar voorzitterschap wenst Bert De Graeve zich niet verkiesbaar te stellen voor een nieuwe periode van vier jaar', luidt het vrijdag in het persbericht.

Bekaert draagt Jürgen Tinggren voor als zijn opvolger. Tinggren is de ex-topman van liftengroep Schindler, en bestuurder bij Johnson Controls, een toeleverancier van de autosector.

'Hoger prestatieniveau'

Het bedrijf voert ook een rist andere wijzigingen in de organisatie door.

Piet Van Riet, directeur industrial & specialty products, verdwijnt uit de directie en verhuist naar Brazilië om de leiding te nemen over de Zuid-Amerikaanse activiteiten van de groep. Ook de directeur rubber reinforcement, Lieven Larmuseau, verdwijnt uit de Bekaert-top. Hij blijft wel betrokken bij de tak die hij tot voor kort leidde, maar niet meer als directeur;

Frank Vromant blijft CFO ad interim tot de benoeming van een nieuwe, permanente chief financial officer. Rajita D'Souza blijft chief human resources officer. Curd Vandekerckhove werd benoemd als chief operations officer. Een recruteringsproces loopt voor de invulling van de nieuwe rol van chief strategy officer.

Vier business units

De raad van bestuur wordt verkleind van 15 naar 13 leden. Een nieuwe organisatiestructuur treedt donderdag al in werking en bestaat uit vier business units: rubberversterking, staaldraadtoepassingen, specialty businesses (waaronder bouwproducten, staalvezeltechnologieën, verbrandingstechnologie en zaagdraad) en Bridon Bekaert Ropes Group (waaronder de kabel- en advanced cords businesses).

'De wijzigingen die we vandaag aankondigen zullen onze capaciteiten versterken en de complexiteit in onze organisatie verminderen, zodat beslissingsprocessen sneller verlopen, onze wendbaarheid ten aanzien van verandering verbetert, en er meer eigenaarschap is om prestaties te verbeteren', aldus topman Taylor.