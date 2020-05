Beurswaakhond onderzoekt Nyrstar

De zinksmelter van Nyrstar in het Australische Port Pirie

De FSMA onderzoekt of er mogelijke inbreuken zijn gebeurd op de financiële wetgeving. 'De communicatieverstrekking door Nyrstar is al langer een belangrijk aandachtspunt', zegt de beurswaakhond.

De FSMA gaat een onderzoek instellen naar de informatie die de Belgische zinkgroep Nyrstar verstrekte over de verwachte winstbijdrage en de totale kostprijs van de Australische smelterij Port Pirie - die het goudhaantje van de groep moest worden - en over de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de vennootschap eind 2018.

Op die manier wil het onderzoeken of er mogelijke inbreuken zijn gebeurd op de financiële wetgeving. 'De communicatieverstrekking door Nyrstar is al langer een belangrijk aandachtspunt voor de FSMA', zegt het in een mededeling.

Nyrstar werd vorig jaar voor een prikje overgenomen door de Zwitserse grondstoffenhandelaar Trafigura. Die bracht alle activa van het met schulden overladen Nyrstar - waaronder de rendabele fabriek in Balen - onder in een nieuw Britse bedrijf en de kleine aandeelhouders blijven over met een schamel belang van 2 procent.

Van de trotse multinationale beursgenoteerde zinkbedrijf bleef niets over dan een lege beursschelp en volgens de minderheidsaandeelhouders pluimde Trafigura - die zowel leverancier, klant, financier als aandeelhouder was van Nyrstar - het bedrijf de afgelopen jaren helemaal leeg.

Niet de eerste keer

De FSMA trad al op in het Nyrstar-dossier. Zo werd de notering in april 2019 geschorst tot de vennootschap de nodige informatie ter beschikking stelde van de markt over de omvang van de herstructurering.

Vorig jaar publiceerde de beurswaakhond een waarschuwing omdat de aandeelhouders over onvoldoende informatie beschikten om de jaarrekeningen goed te keen.

Het directiecomité van de FSMA besliste in september 2019 ook om de auditeur met een administratiefrechtelijk onderzoek te gelasten naar de informatieverstrekking door Nyrstar. Dit onderzoek spitste zich in eerste instantie toe op de informatieverstrekking over de commerciële relatie met Trafigura. Nu wordt het onderzoek dus uitgebreid met twee bijkomende luiken.

De minderheidsaandeelhouders hebben al een tijdje kritiek op de FSMA omdat die volgens hen te weinig actie onderneemt in het dossier.

Algemene vergadering online

Dinsdag vindt een algemene vergadering plaats van Nyrstar maar waarschijnlijk zal het quorum niet worden bereikt. Op de online vergadering - de coronacrisis staat 'fysieke' aandeelhoudersvergadering niet toe - kunnen tot grote ontevredenheid van de minderheidsaandeelhouders geen vragen worden gesteld.