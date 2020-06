Beurswaakhond vraagt Nyrstar vereffening uit te stellen

De FSMA wil dat Nyrstar wacht met de beslissing over de vereffening van de vennootschap, tot er een juridische uitspraak komt in het debacle met de minderheidsaandeelhouders.

Vandaag is er een bijzondere en gewone algemene vergadering gepland van het beursgenoteerde Nyrstar, waar beslist zou worden over de liquidatie van de Belgische zinkgroep. Nu vraagt de beurswaakhond FSMA om de beslissing over de vereffening van de vennootschap minstens drie maanden uit te stellen, tot in het dispuut met de minderheidsaandeelhouders een definitieve rechterlijke beslissing is gevallen.