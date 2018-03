Boskalis in zwaar weer

Het Nederlandse bagger- en offshorebedrijf Boskalis boekte vorig jaar een lagere omzet en had het lastig op de olie- en gasmarkt. Het aandeel krijgt een dreun.

Boskalis boekte vorig jaar 2,3 miljard euro omzet, dat is 10 procent minder dan het jaar voordien. De lagere omzet was verwacht maar de brutobedrijfswinst (ebitda) was met 437 miljoen euro wel lager dan verwacht. Het jaar voordien bedroeg die nog 600 miljoen euro. De nettoverlies kwam zoals verwacht uit op 150 miljoen. In 2016 boekte Boskalis nog een nettoverlies geboekt van 564 miljoen euro maar dan kwam door allerlei afschrijvingen en reorganisaties.

Uitdaging

Boskalis verwacht echter voor de komende twee jaar geen fundamenteel herstel van de markten waarin het bedrijf actief is. Vooral in de offshoresector loopt het moeilijk. Topman Peter Berdowski vond dat 2017 - gelet op de moeilijke marktomstandigheden - 'nog alleszins redelijk' is afgesloten maar volgens hem wordt het wel een uitdaging om dit jaar de winst van 2017 te evenaren.

Boskalis behoort samen met het Nederlandse Van Oord en de Belgische baggergroepen Jan De Nul en DEME tot de top vijf in de baggersector wereldwijd, na het Chinese Chec. In tegenstelling tot de Belgische baggeraars is het veel meer actief in diensten aan de offshore-energiesector, zoals installaties voor de olie- en gaswinning op zee.

Die sector heeft het nog altijd moeilijk. Er is minder werkaanbod en de bezetting en marges staan onder druk. Door de lage olieprijs liggen de investeringen in de olie- en gasmarkt nog op een laag niveau.

Offshore een probleem

Bij de offshoredivisie van Boskalis - die olieplatforms en windparken op zee bouwt en ook zwaar vervoer over zee organiseert - daalde de omzet vorig jaar met maar liefst 27 procent tot 966 miljoen euro. De winst daalde van 209 naar 85 miljoen euro.

In het zwaar transport over zee, zei Berdowski dat het steeds afhankelijker wordt van de spotmarkt waar contracten op dagbasis worden gesloten.

Bij de baggerdivisie steeg de omzet lichtjes naar 1,3 miljard maar ook daar daalde het resultaat van 120 naar 110 miljoen euro. Bij de afdeling slepen daalden omzet en winst ook, maar minder dan bij de offshore. Voor de baggeractiviteiten is het marktvolume, aldus Boskalis redelijk, bij de sleep- en bergingsdiensten stabiel, na een rustige start begin dit jaar.

Westminster

Het orderboek van het bedrijf uit Papendrecht bedroeg eind vorig jaar 3,5 miljard euro, tegen 2,9 miljard euro een jaar eerder.

Boskalis kondigde ook aan dat de toevoeging Westminster uit de bedrijfsnaam verdwijnt. Volgens Berdowski betekent dit dat ook de namen van dochterondernemingen zoals Smit, Dockwise en Fairmont in de loop van de tijd zullen verdwijnen.

Boskalis verdwijnt binnenkort ook uit de Amsterdamse AEX-index waarvan het sinds 2009 deel uitmaakt, en degradeert naar MidKap. 'Jammer', aldus Berdowski,' want dat straalt ook af op een bedrijf'.

DEME doet het goed

Het Belgische DEME, onderdeel van CFE, boekte vorig 2,3 miljard euro omzet, een stijging van net geen 20 procent. De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg met 1,4 procent tot 456 miljoen euro. Het orderboek is vergelijkbaar met dat van Boskalis. Eind 2016 was dat nog 3,8 miljard.

DEME mikt dit jaar op een omzet van 2,5 miljard en een marge van 16 à 20 procent.