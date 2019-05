British Steel legt boeken neer

De gesprekken tussen de Britse regering en de eigenaar van British Steel over een noodkrediet leverden geen resultaat op. De toekomst van de op een na grootste Britse staalreus is onduidelijk.

Het adviesbureau EY is aangesteld als voorlopige bewindvoerder en zal bijstand bieden aan de curator-bewindvoerder die aangesteld is door de rechtbank. De EY-consultants krijgen als eerste taak de activiteiten voorlopig voort te zetten en de klanten te contacteren.

Greybull Capital, de eigenaar van de staalproducent, had gehoopt op een overheidslening om voort te doen, maar een financiële oplossing werd niet gevonden. Dinsdag werd al bekend dat het staalconcern in grote financiële problemen verkeerde en op omvallen stond. Het bedrijf had een noodlening van 30 miljoen pond gevraagd, boven op een eerder overbruggingskrediet.

'Een lening of waarborg was gezien de toestand van het bedrijf onmogelijk volgens onze adviseurs', zegt de Britse staatssecretaris voor Bedrijven Greg Clark. 'De regering kan alleen handelen binnen de lijnen van de wet. En die zegt dat elke vorm van financiële steun aan een staalbedrijf een commerciële basis moet hebben.'

5.000 jobs

Door het kapseizen van British Steel, waarvoor wordt gewezen naar onzekerheid over de brexit, staan 5.000 rechtstreekse jobs op het spel. Toeleveranciers meegerekend zou het zelfs gaan om 24.000 banen.

Het bedrijf werd in 2016 door de investeringsmaatschappij Greybull voor 1 pond overgenomen van het Indiase Tata Steel, dat af wilde van de verlieslatende tak. Greybull is gespecialiseerd in het opkopen van zwakke bedrijven, in de hoop die nieuw leven in te blazen. De eerste signalen waren bemoedigend. In 2017 kon British Steel weer winst maken.

De grootste fabriek staat in Scunthorpe, in het noordoosten van Engeland. Er werken volgens de Britse omroep BBC ongeveer 3.000 mensen. Ze maken vooral staal voor de bouwsector en voor spoorlijnen.

De voorzitter van de Britse staalreus, Roland Junck, is geen onbekende voor Belgische beleggers. De Luxemburger was eerder de CEO van de noodlijdende zinkverwerker Nyrstar.

Roep tot nationalisatie

Of het tot een ontmanteling of een overname van het bedrijf komt, is onduidelijk. Officieel heeft de rechter bevolen tot een 'gedwongen liquidatie', maar in de praktijk blijven de fabrieken draaien en blijft het personeel gewoon aan de slag, terwijl de opties voor het staalconcern worden bekeken.

De Britse Labour-partij roept, net als de vakbonden, op tot een nationalisatie van British Steel. Maar anderen hopen op een overname. 'British Steel staat open voor nieuwe kopers', verklaarde Clark, lid van de Conservatieve Partij.