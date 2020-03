Britse ‘puinruimer' Matthew Taylor is gepokt en gemazeld in internationale industrie

Een week nadat Bekaert weer eens betere cijfers kon voorleggen en in volle coronacrisis stapt CEO Matthew Taylor plots op.

Nauwelijks een week nadat hij relatief geruststellende jaarresultaten ontvouwde, stapt CEO Taylor 'om persoonlijke redenen' op. De 59-jarige Brit wordt ad interim opgevolgd door de 60-jarige operationeel directeur, de Oostenrijker Oswald Schmid. Het mandaat van Taylor liep nog tot in 2022.

Wat de redenen van het vertrek van Matthew Taylor zijn, is niet duidelijk, maar het werk van de Britse topmanager bij Bekaert was nog niet af. Zijn parcours bij de staaldraadproducent is niet bepaald vlekkeloos te noemen. Waar hij aanvankelijk - na zijn aanstelling in 2013 - bejubeld werd wegens zijn drastische snoeibeurt in de fabrieken en zijn belofte van 10 procent winstmarge, speelde hij enkele jaren geleden veel krediet kwijt bij de beleggers na enkele tegenvallers.

Zijn jarenlange ervaring met de autosector, de grootste klant van Bekaert, gold als een troef toen Taylor in 2013 bij de West-Vlaamse staaldraadproducent Bekaert aanbelandde.

Na de beurspiek in het voorjaar van 2017 bij de bekendmaking van een winstmarge van 8 procent – toen ‘Peak Taylor’ genoemd - volgden enkele winstwaarschuwingen. Die kwamen er niet alleen door de economische terugval.

Zo liet Taylor zich op de markt voor zaagdraad om zonnepanelen te versnijden opzij drummen door de Japanse concurrentie. De belangrijkste deal uit Taylors periode - de creatie van Bekaert Bridon Ropes Group, de wereldmarktleider in stalen kabels voor mijnbouw en offshore - draait na vijf jaar nog altijd niet zoals het hoort. Het resultaat is dat Bekaert door de recente verkoopgolven op de beurs onder 18 euro is gezakt, amper een derde van de piek van drie jaar geleden.

Cost cutter

De beslissing op te stappen doet denken aan het plotse vertrek van Taylor bij de Britse producent van vacuümpompen Edwards, waar hij voor Bekaert aan de slag was. Hij vertrok er nauwelijks een jaar nadat hij het bedrijf naar de beurs had gebracht en enkele maanden voor het verkocht werd aan het Zweedse Atlas Copco, toen nog geleid door de Belg Ronnie Leten. Ook bij Edwards werd Taylor vooral bekend als cost en job cutter: hij schrapte volop banen in het VK door de verhuizing van de productie naar goedkopere Aziatische landen.

Royal Navy

De carrière van Taylor, die hem deed verhuizen naar zeven landen over heel de wereld, speelde zich volledig af in de zware industrie. Na zijn studies aan de London School of Economics en een carrière bij de Royal Navy, waar hij in 1982 als tweede in lijn op het oorlogsschip Invincible deelnam aan de Falklandoorlog, kwam hij terecht bij de Britse tak van de autobouwer Ford. Daar zou hij twintig jaar blijven.

Hij liep er vooral in de kijker door de forse winstverbetering bij de Spaanse dochter. Taylor, die als zoon van een Britse diplomaat zijn jeugd in Venezuela en Argentinië doorbracht, was voor Ford tweemaal actief in Spanje en spreekt vloeiend Spaans en Frans. De Brit zat mee in het team dat de overname van Land Rover van BMW onderhandelde. Tussen 2002 en 2006 leidde hij de bouwer van terreinwagens.

Ford

Net voor Ford Jaguar en Land Rover aan het Britse Tata verkocht, stapte Taylor over naar de Britse graafmachineproducent J.C. Bamford (JCB). Hij werd er in 2008 CEO, net toen de wereldwijde crisis losbarstte. Taylor moest snel puin ruimen bij het bedrijf dat de jaren voordien flink was gegroeid. In amper 18 maanden schrapte hij 1.600 jobs. In 2010 stapte hij over naar Edwards.

De ervaring met de autosector, de grootste klant van Bekaert, gold als een troef toen Taylor in 2013 bij de West-Vlaamse staaldraadproducent aanbelandde. Maar de beloftes – onder meer een winstmarge van 10 procent - die hem in 2017 zijn Taylor Peak opleverde, heeft hij nooit kunnen waarmaken.