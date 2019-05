Britten kapen staalfabriek voor neus Belgische bedrijfsredder weg

In de fabriek van Ascoval in Saint-Saulve bij Valenciennes, aan de grens met Henegouwen, werken 270 mensen. In december kondigde Altifort, in handen van de Belg Bart Gruyaert en zijn Franse zakenpartner Stanislas Vigier, de overname van Ascoval aan. Maar de twee slaagden er niet in het nodige geld bijeen te krijgen. Dus werden hun overnameplannen eind februari door de rechtbank geannuleerd.