CEO Deceuninck: 'We mogen ook eens wat geluk hebben'

Deceuninck zette een indrukwekkend derde kwartaal neer, met een winstmarge die het bedrijf al jaren niet meer heeft gezien. ‘Zijn we nu voorgoed vertrokken? Ik kan dan niet beloven', zegt CEO Francis Van Eeckhout.

‘We hebben hard gewerkt, en ook wat geluk gehad. Dat mag wel eens. We werden in het verleden al afgestraft voor zaken die we niet onder controle hadden. Nu komt het eens goed uit voor ons.’

Zo reageert Francis Van Eeckhout, CEO en grootaandeelhouder van Deceuninck, op het kwartaalrapport van de pvc-raamprofielenproducent. Dat viel in de smaak bij beleggers. De beurswaarde steeg met 5 procent tot 203 miljoen euro.

Voorzichtig

De omzet steeg in het derde kwartaal met 7,5 procent. De brutobedrijfswinst dikte 70 procent aan en de winstmarge liep op tot 17,5 procent, een niveau dat al jaren niet meer werd gehaald. Het bedrijf is goed op weg om het jaar met omzet- en winstgroei af te sluiten, ondanks de pandemie en de wekenlange sluiting van de fabrieken in België en Frankrijk.

Onze inspanningen moeten ooit allemaal eens beloond worden, maar er zullen nog knikjes komen. Francis Van Eeckhout CEO Deceuninck

Van Eeckhout wijst er op dat de sterke kwartaalgroei deels te danken is aan een inhaalbeweging na de bouwstop tijdens de lockdowns, en aan de kortstondige dip in de grondstofprijzen. Hij blijft daarom voorzichtig. ‘Zijn we nu voorgoed vertrokken? Ik kan dat niet beloven. Onze inspanningen moeten ooit allemaal beloond worden, maar er zullen nog knikjes komen’

Op die beloning blijft het voor Van Eeckhout al lang wachten. Het aandeel is nu zelfs minder waard dan de 1,90 euro die hij in 2014 bij zijn instap betaalde. Van Eeckhout pompte destijds 42 miljoen euro in het bedrijf. Deceuninck kwam toen uit een moeilijke periode met de instorting van de Amerikaanse huizenmarkt en opstapelende verliezen. Toen het bedrijf uit de gevarenzone was, waagde Van Eeckhout de sprong.

Remco Evenepoel

In 2016 nam Van Eeckhout, die als kind opgroeide als buurjongetje van Roger Deceuninck, de fakkel als CEO over. Met zijn broer had hij al een betonbedrijf gerund en verkocht voor 100 miljoen euro, maar een multinational als Deceuninck was andere koek. ‘Ik dacht dat Deceuninck er beter voor stond', zei hij daar ooit over. ‘Er was een tijdlang weinig geïnvesteerd in de fabrieken. Dat hebben we moeten inhalen. En ik heb een nieuw team moeten bouwen.'

We halen nieuwe klanten binnen. De fabrieken zitten helemaal vol en we kopen machines bij. Francis Van Eeckhout CEO Deceuninck

Van Eeckhout combineerde investeringen in expansie met kostenbesparingen en optimaliseringen. De VS waren lange tijd het zorgenkind, maar die zijn dankzij de nieuwe fabriek in Nevada - op een boogscheut van die van Tesla - de groeimotor geworden. ‘We halen nieuwe klanten binnen. De fabrieken zitten helemaal vol en we kopen machines bij’, klinkt het.

Ook de opstartproblemen in de Belgische recyclagefabriek zijn voorbij. In Turkije werden twee fabrieken samengevoegd op één moderne site. De activiteiten in Duitsland verschoven naar Polen om te profiteren van de ‘goedkopere handjes’. En in Europa kreeg de merknaam een boost door de wielerploeg van Remco Evenepoel en wereldkampioen Julian Alaphilippe te sponsoren.

14 miljoen voor lap grond Deceuninck kocht zes jaar geleden 10 hectare industriegrond naast het hoofdkantoor in Roeselare. ‘Een speculatieve aankoop. Twee hectare houden we, acht hectare hebben we verkocht. We moeten eerlijk zijn. We zouden die niet zelf gebruiken, want onze groei zit niet in Europa', zegt CEO Francis Van Eeckhout. De verkoopt levert 14 miljoen euro op, en Deceuninck pakt daar ‘enkele miljoenen’ winst op. De transactie draagt bij tot de afbouw van de schulden. Die zakten het voorbije kwartaal in totaal van 161 tot 96 miljoen euro, dankzij lagere investeringen, een sterke cashflowgeneratie en een opmerkelijke transactie op de beurs van Istanbul. Deceuninck verkocht een belang van 2,5 procent in zijn Turkse dochter Ege Profil, goed voor 3,8 miljoen euro. De omzet van Deceuninck steeg in het kwartaal tot 178 miljoen euro, de ebitda tot 31,2 miljoen euro. Het bedrijf telt 3.500 werknemers en is voor bijna 30 procent in handen van Francis Van Eeckhout.

‘En we schakelen in Europa over naar één productieplatform. Ja, we hebben veel werven lopen’, zegt Van Eeckhout. ‘Die komen op snelheid en we beginnen daar de vruchten van te plukken.’

Ook volgens Wim Hoste, analist van KBC Securities, is dat te zien in de kwartaalresultaten. ‘Akkoord, er waren eenmalige elementen, maar je kan niet anders dan concluderen dat het zeer goed was.’

Externe schokken

De geschiedenis leert evenwel dat het bedrijf kwetsbaar is voor externe schokken. Het ene jaar leed Deceuninck onder een forse grondstoffenfactuur. ‘Wij leveren hard werk en het zijn de grondstoffenleveranciers die van ons zweet profiteren’, zei Van Eeckhout daarover.

Vorig jaar liep het dan weer mis in Turkije. Deceuninck is er marktleider en gebruikt het land als exporthub naar opkomende markten als India en Chili. Maar de verkoop zakte in elkaar door de Turkse crisis. ‘Het blijft een goed land om aanwezig te zijn’, zei Van Eeckhout, ook al is hij er overgeleverd aan de grillen van president Erdogan, de crash van de Turkse munt, de hoge inflatie en intrestvoeten. ‘Ons team weet hoe het op de golven moet surfen.' Dat blijkt ook uit de cijfers. Zelfs ondanks de dip in 2019 haalde Turkije de hoogste winstmarge binnen de groep.

‘Die volatiliteit moet je erbij nemen. Bij dit soort bedrijven in een cyclische industrie gaat het nooit recht omhoog’, zegt Hoste, die opnieuw aanraadt het aandeel te kopen.

