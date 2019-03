Campine verlaagt dividend met 20 procent

Loodrecycleerder Campine zag in 2018 de winst terugvallen na een daling van de loodprijs. Dat resulteert in een terugval van het dividend met 20 procent.

Campine - de grootste recycleerder van autobatterijen in de Benelux - maakt voorbeurs een nettoresultaat bekend van 5,83 miljoen euro, 'het op twee na beste resultaat ooit'. De omzet daalde met 2,9 procent, ondanks een stijging van de volumes met 2,7 procent.

Voor Campine - met zijn 116 jaar een van de oudste ondernemingen op de Brusselse beurs - was de eerste helft van 2018 beter dan het tweede. De dreigende handelsoorlog en de brexit-onzekerheid, deden de loodprijzen kelderen. Als recycleerder van lood voelt Campine dat meteen in de marges. 'De prijzen die Campine betaalt voor afgedankte batterijen en ander loodafval (grondstoffen ter recyclage) volgen immers slechts met vertraging deze trend', zegt CEO Wim De Vos. Campine kon een en ander compenseren door een beter resultaat in de divisie Specialty Chemicals.