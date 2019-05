Campine verwacht veel van plasticrecyclage

Het Belgische loodrecyclagebedrijf Campine start in 2021 met de recyclage van plastic rond autobatterijen. Een veelbelovende markt, zegt topman Wim De Vos.

Campine is gespecialiseerd in de recyclage van klassieke loodzuurbatterijen van auto's. Vorig jaar verwerkt het bedrijf 90.000 ton autobatterijen of meer dan 3 miljoen stuks. Dat zijn er 50 procent meer dan in 2012. Dat leverde 60.000 ton gerecycleerd lood op. Ook dit jaar halen we dat cijfer, vertelde topman Wim De Vos op de algemene vergadering.

Wereldwijd gaat 80 tot 85 procent van alle lood naar batterijen en volgens Wim De Vos is de loodbusiness niet gedoemd om snel te verdwijnen. 'De vraag naar loodbatterijen zal tot 2030 gemiddeld met 4 à 5 procent per jaar stijgen. Veel mensen denken dat e-auto's geen loodbatterij meer hebben, maar dat klopt niet. Ze is nodig om de vele elektronische systemen in de elektrische auto - airco, radio, zetelverwarming, opening van ramen - van stroom te voorzien en dat zal de volgende twintig jaar nog zo zijn.'

De Vos geeft toe dat de vraag naar lood wordt gestuwd vanuit China, de grootste automarkt ter wereld, en dat zorgt voor prijsdruk. 'We zien een groeivertraging van de autoverkoop en dat zorgt voor een daling van de loodprijs op de LME-markt maar op termijn blijft wat wij doen een mature business. De loodprijs is altijd cyclisch gegeven'.

Plastic

Vanaf begin 2021 start Campine met de recyclage van de plastic behuizing rond batterijen. Dat maakt deel van het investeringsprogramma van 25 miljoen euro dat het bedrijf uit Beerse vorig jaar voor de volgende drie jaar lanceerde. 'Nu worden de batterijen die toekomen bij ons gecrusht en in de hoogoven verwerkt en gebruiken we het plastic als verbrandingsmateriaal. Dat plastic gaan we nu op voorhand afsplitsen - het gaat dus niet meer in de oven - en recycleren.'

'Veel mensen denken dat e-auto's geen loodbatterij meer hebben, maar dat klopt niet' Wim de Vos Ceo Campine

Volgens De Vos hebben zich nu al verschillende bedrijven aangemeld om het gerecycleerde plastic af te nemen. 'Dat zijn vooral de batterijproducenten zelf en chemische bedrijven die gerecycleerd polypropyleen willen gebruiken. Het voordeel van die behuizingen is dat ze allemaal uit hetzelfde polypropyleen bestaan - en niet uit verschillende soorten plastic - en je dus een heel zuiver gerecycleerd product terugkrijgt.'

De prijs van gerecycleerd propyleen ligt voorlopig nog 30 procent onder dat van 'nieuw' propyleen, maar een tijd geleden was dat nog 50 procent.'Dat opent perspectieven'.

Antimoon

Campine zet ook fors in op de recyclage van antimoon tot antimoontrioxide, een poedervormig vlamvertragend ingrediënt dat wordt gebruikt om dashboards, kledij - Sioen is klant - isolatiepanelen in de bouw, kabels en elektrische apparaten meer brandbestendig te maken.

De Vos: 'Aanvankelijk leverden we vooral poeders, maar nu focussen we op kant en klare mengels in de vorm van bolletjes. Brandvertragend materiaal is een enorme groeimarkt geworden zeker in de bouw en antimoontrioxide zit in de top drie van belangrijkste materialen. Toen in 2017 de Grenfell Tower in Londen uitbrandde, zagen we onze verkoop de hoogte in gaan'.

Campine startte ook met een rebranding van zijn bedrijf en gaat zich onder meer actiever opstellen op sociale media. 'Drie vierden van de inwoners van Beerse kent ons bedrijf niet. Dat maakt het heel moeilijk om goed opgeleid personeel aan te trekken.'