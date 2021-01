Campine zet volop in op ingrediënt dat auto's brandwerend maakt

De Belgische recycleerder van autobatterijen Campine bouwt een nieuwe fabriek voor de productie van antimoontrioxide, een vlamvertrager die wordt gebruikt in kunststoffen dashboards, kledij en isolatiepanelen. 'Onze technologie is wereldwijd uniek.'

Van kunststoffen autodashboards en zitjes in voetbalstadions tot kledij, isolatieplaten, kabels en elektrische apparaten. Om die allemaal brandwerend te maken gebruikt de plasticindustrie antimoontrioxide. Campine uit Beerse puurt dat poedervormige, vlamvertragende ingrediënt uit antimoon, een zilvergrijs metaal dat het uit Azië importeert. Dat is een legeringselement dat vooral in loodverbindingen wordt gebruikt.

Campine is buiten China de grootste producent van antimoontrioxide ter wereld. Het zet volop in op de groeimarkt. 'We haalden al antimoon uit de loodzuurbatterijen die we recycleren', zegt topman Wim De Vos. 'Maar onze installatie was klein en het volume was beperkt tot 200 à 300 ton. Nu kunnen we op industriële schaal meer dan 1.000 ton antimoonmetaal recycleren en rechtstreeks antimoontrioxide uit antimoonhoudend industrieel afval produceren. Dat betekent dat we de invoer van antimoonmetaal uit China en Zuid-Oost-Azië - nu zo'n 10.000 ton - met minstens een tiende kunnen terugschroeven.'

De nieuwe fabriek - een investering van 4,9 miljoen euro - draait proef en moet vanaf maart volcontinu 7 op 7 werken. 'We hebben de nieuwe technologie zelf ontwikkeld', zegt De Vos. 'Omdat ze wereldwijd uniek is, krijgen we van de Vlaamse overheid 1 miljoen euro innovatiesubsidies.' Campine is de enige vestiging ter wereld die de recyclage van lood en antimoon én de productie van antimoontrioxide combineert.

Elektrische auto's

Campine recycleert jaarlijks 6 miljoen autobatterijen. Daar puurt het ongeveer 60.000 ton gerecycleerd lood uit, dat opnieuw kan worden gebruikt. De autobatterijen die Campine voor recyclage binnenkrijgt, zijn gemiddeld tien jaar oud en bevatten 4 à 5 procent antimoon. In de nieuwe start-stopbatterijen ligt dat percentage op maximaal 1 à 2 procent.

De Vos ziet de recyclage van lood - wereldwijd gaat 80 procent van alle lood naar batterijen - niet direct stilvallen. 'Veel mensen denken dat een elektrische auto geen loodbatterijen meer nodig heeft, maar dat klopt niet. Ze zijn nodig om de elektronica in de e-auto - denk aan airco, radio, ramen en gps - van stroom te voorzien. We zitten met onze loodrecyclage-installaties - die volgend jaar een belangrijke upgrade krijgen - nog voor minstens 20 à 30 jaar goed.'

De combinatie van telewerk - waardoor mensen minder rijden - en vrieskou is ideaal voor ons recyclagemodel. Wim De Vos CEO Campine

Campine heeft ook plannen om de plastic behuizing rond de batterijen, die nu in de hoogoven verbrand wordt, te recycleren. 'De bedoeling was begin dit jaar te starten. Maar door de impact van Covid-19 beslisten we onze geplande investeringen van 25 miljoen over vier jaar meer te spreiden. De nieuwe polypropyleenverwerkingsinstallatie, die het gros van de investeringen opslorpt, komt er pas in 2022.'

Positief effect

Campine werd in de eerste jaarhelft van 2020 zwaar getroffen door de impact van de pandemie. De autoproductie kreeg een klap. Daardoor waren minder batterijen nodig en gingen de meeste metaalprijzen, waaronder die van lood, mee de dieperik in.

De Vos: 'Onze omzet wordt in grote mate beïnvloed door de koers van de metalen. In mei vorig jaar zat de loodprijs op een dieptepunt van 1.500 euro per ton. Nu zitten we opnieuw rond 1.650 en zien we gelukkig een omgekeerd effect. De autosector klimt naar zijn normaal niveau, de vraag naar nieuwe batterijen stijgt mee. Ook de toestroom van oude batterijen zit in de lift. De combinatie van telewerk - waardoor mensen minder rijden - en vrieskou is ideaal voor ons recyclagemodel. Veel batterijen laten het afweten en verdwijnen dus naar de recyclage. Daar zien we straks het positieve effect van.'

Campine Het in 1912 opgerichte Campine is gevestigd in Beerse. Het recycleert lood uit klassieke autobatterijen en produceert het vlamvertragende antimoontrioxide. Het is een van de grootste loodrecyclagebedrijven van Europa en buiten China, de grootste producent van antimoontrioxide ter wereld. Campine verkoopt ongeveer 60.000 ton lood en 10.000 ton antimoontrioxide per jaar. In 2019 boekte de sinds 1936 beursgenoteerde groep 192 miljoen euro omzet en 9,6 miljoen euro bedrijfswinst. Er werken 190 mensen. In het eerste halfjaar daalde de omzet als gevolg van corona met 20 procent met amper nog nettowinst. Campine wordt al meer dan 20 jaar gecontroleerd door F. W. Hempel Metallurgical uit het Duitse Oberhausen dat 71,86 procent van de aandelen in handen heeft. De rest is in handen van het publiek. Hempel Metallurgical is in handen van Friedrich-Wilhelm Hempel die behalve een messingrecyclagebedrijf en enkele vennootschappen in Zwitserland, Duitsland en Aziê, vooral gespecialiseerd is de trading van metaal en metaaladditieven voor de staalindustie. Het aandeel noteert op de fixingmarkt en de koers is sinds in het najaar van 2020 aan een herstelbeweging bezig. Samen met materiaaltechnologiegroep Umicore, (dat in Hoboken edelmetalen recycleert en in Olen kobalt raffineert), recyclagebedrijf Metallo (dat in Beerse koper, lood nikkel, tin en zink recycleert), koperrecycleerder Aurubis in Olen en zinksmelter Nyrstar in Balen, vormt Campine in de Kempen 'het Silicon Valley van de metallurgie'.