Chinese miljardair blijkt aluminiumsmokkelaar

Liu is de oprichter van de aluminiumreus China Zhongwang Holding, die via extrusie aluminium in een bepaalde vorm perst. Het bedrijf is daarin het wereldwijde nummer twee. Liu zou gefraudeerd hebben met de douaneformulieren om geen invoerheffingen te moeten betalen.

‘Nonkel Liu’ of ‘grote baas’, zoals Liu zich door zijn kompanen laat noemen, verscheepte aluminium naar de VS en deed alsof het om aluminiumpalletten ging. Zo kon hij invoertarieven tot 400 procent ontlopen. Volgens de openbaar aanklager was Liu de spilfiguur om 2,2 miljoen valse aluminiumpalletten naar de VS te exporteren. In feite ging het om onafgewerkt aluminium dat in vier magazijnen in Californië moest worden opgeslagen omdat er onvoldoende vraag naar was op de verzadigde Amerikaanse markt.