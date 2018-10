Coil duikt licht in het rood

Door een lagere omzet en opstartkosten voor twee nieuwe productielijnen is Coil in het eerste halfjaar in de rode cijfers beland. De anodisatiespecialist verwacht beterschap in de tweede jaarhelft.

Coil legt zich toe op anodisatie van aluminium, het bedekken van het metaal met een dun beschermend en veelal esthetisch laagje. Het bedrijf is daarin wereldleider.

Midden juli had Coil reeds aangegeven dat de omzet in de eerste helft van 2018 was gedaald, met 15,5 procent tot 12,1 miljoen euro. De oorzaak waren uiterst volatiele aluminiumprijzen die in het eerste kwartaal resulteerden in 'destocking', het wegwerken van voorraden, met minder vraag naar Coils diensten tot gevolg. In het tweede kwartaal herstelde de vraag naar normale niveaus.

Gezien het hoge peil van variabele kosten had de omzetdaling een 'ongeziene' impact op de winstgevendheid. Bovendien startte Coil in het eerste halfjaar twee productielijnen op: de zesde continulijn in zijn fabriek in Duitsland en een nieuwe geautomatiseerde lijn voor het anodiseren van losse partijen in België. Daarmee gingen extra kosten gepaard. Er waren ook wat problemen bij de verhuis van lijn 3 in België naar lijn 6 in Duitsland, zegt het bedrijf in een persbericht.

De brutobedrijfswinst (ebitda) viel terug van 3,9 tot 1,3 miljoen euro. De eigenlijke bedrijfswinst kleurt 0,6 miljoen euro rood. Netto tekent Coil een verlies van 0,8 miljoen euro op.

Het bedrijf beklemtoont dat het financieel gezond blijft met een netto financiële schuld van 13 miljoen euro eind juni.