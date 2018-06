D2E koopt helft machinebouwer Metes

Down2Earth, het investeringsfonds van onder anderen ex-Essers-baas Ivo Marechal en ex-Gimv-investeringsmanager Alain Keppens, koopt de helft van Metes.

De Limburgse machinebouwer, die vorig jaar 27 miljoen euro omzet draaide en 450 werknemers telt, werd in 2013 overgenomen door Eduard Rutten (CEO), Rik Jans (COO) en Geert Raymakers (CFO) en verdubbelde sindsdien zijn omzet tot 27 miljoen euro.

Mijn ziekte heeft me aan het denken gezet. Elke ondernemer zou moeten stilstaan bij wat met zijn bedrijf gebeurt, de dag dat hij er niet meer is. Eudard Rutten CEO-mede-eigenaar Metes

Metes groeide uit van een metaalbewerker tot een ontwerper en bouwer van de meest uiteenlopende, hoogtechnologische machines. Het bouwt onder meer gezichtsscanners voor het 3D-printingbedrijf Materialise, en drukpersen voor Xeikon en Agfa. Ook de Amerikaanse koffieketen Starbucks is klant voor de metalen onderstellen van zijn tafels.

Ziekte

De aanleiding voor de verkoop is de ziekte van Rutten. ‘Maar,’ vertelt Rutten, ‘mijn ziekte heeft me vooral aan het denken gezet. Elke ondernemer zou moeten stilstaan bij wat met zijn bedrijf gebeurt, mocht hij er niet meer zijn.’

Na de overname valt het belang van Rutten in Metes terug naar 30 procent. De twee andere ondernemers-aandeelhouders behouden elk nog 10 procent. 'Heel even hebben we een industriële overnemer overwogen', zegt Rutten. 'Maar de partijen die we contacteerden wilden steeds de controle over het bedrijf.'

'Daarom gingen we op zoek naar een financiële partner. Ik ken Ivo nog van toen we beiden bij Plascobel werkten, en zo kwamen we bij Down2Earth terecht'. Een overnameprijs wordt niet bekend gemaakt.

Servië

In 2008 nam Metes een metaalbewerkend bedrijf in Servië over waar nu 360 van de 450 werknemers werken. 'De lage lonen - we betalen een arbeider daar 5 euro per uur, in België 35 euro - en het feit dat je er sowieso nog technische geschoolde mensen vindt, was toen de redding voor heel Metes', aldus Rutten. Waar de Belgische vestiging zowat 20 tot 25 procent per jaar groeit, is dat in Servië 40 tot 45 procent.