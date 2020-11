DEME boekt grootste baggercontract ooit

DEME was ook al betrokken bij de uitdieping en verbreding van het Suezkanaal in 2015.

DEME is een van de sleutelbedrijven die het havenproject in Abu Qir (Egypte) vorm moeten geven. Het contract is honderden miljoenen euro's waard.

DEME zal in Abu Qir - niet ver van de havenstad Alexandrië - onder meer 1.000 hectare nieuw land creëren en de aanloopgeul naar de haven uitdiepen tot 23 meter. In totaal zal een volume van 150 miljoen kubieke meter worden gebaggerd.

Het is het grootste bagger- en landwinningscontract ooit voor het Belgische bedrijf. Hoeveel het contract precies waard is, maakt DEME niet bekend maar het geeft wel een indicatie. Het bedrijf spreekt over een ‘groot’ contract, wat in DEME-taal 'meer dan 300 miljoen euro’ betekent.

Spartacus

Voor het project zal DEME onder meer de krachtigste cutterzuiger ter wereld inzetten, de Spartacus. Dat schip wordt volgend jaar opgeleverd en kent zijn gelijke niet op het vlak van productiesnelheid, pompvermogen en vermogen om hard materiaal te snijden.

‘Spartacus was een belangrijke, onderscheidende factor om zo’n bijzonder contract binnen te halen’, zegt Luc Vandenbulcke, de CEO van DEME.

De bouw van 6.800 meter kademuren voor nieuwe aanlegplaatsen en 8.800 meter golfbrekers en de grondverbeteringswerken zullen worden uitgevoerd door de consortiumpartner GIECO, het belangrijkste waterbouwkundige bedrijf in Egypte. Het project moet in 2023 voltooid zijn.