DEME en Jan De Nul mogen haventoegangen uitbaggeren

Boskalis

Volgens het kabinet van Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters ligt de prijs lager dan vroeger. Toen was nog sprake van drie afzonderlijke baggeronderhoudscontracten. Het nieuwe contract behelst de baggerwerken op alle maritieme toegangswegen naar en in de Vlaamse havens, op de Noordzee, tussen Wielingen - de zuidelijke hoofdgeul die naar de Westerschelde voert - en de zeesluis van Wintam, en op de Antwerpse Linkeroever aan het Deurganckdok. Het gebruik van milieuvriendelijke baggervoertuigen was volgens Peeters een belangrijk selectiecriterium.

Amoras

Het slib afkomstig van de onderhoudsbaggerwerken wordt terug in zee gestort of in de Schelde. Het slib van werken in de haven van Antwerpen wordt verwerkt op de Antwerpse rechteroever in de slibverwerkingsinstallatie Amoras, een van de modernste in Europa. Amoras is een project van de Vlaams overheid en het Antwerpse Havenbedrijf. De ambitie is dat slib na zuivering te recycleren voor nuttige toepassingen.