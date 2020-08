DEME haalt bemanning met chartervliegtuigen naar huis

Het Antwerpse baggerbedrijf DEME zette de voorbije weken tien chartervliegtuigen in om bemanningen na maanden eindelijk van diverse schepen weg te halen. 'Het zijn kafkaiaanse toestanden.'

Donderdag vertrekt een chartervliegtuig van DEME naar Rusland. Het toestel moet 70 werknemers naar een baggerproject brengen en de crew aflossen. 'We wachten nog op één vergunning', zegt hr-directeur Hans Casier hoopvol.

DEME charterde deze zomer al tien vliegtuigen om personeel naar huis te halen. Ze maken deel uit van een ongeziene logistieke operatie die de baggeraar uitrolde. DEME stelt in 70 landen bijna 100 nationaliteiten tewerk. De bemanning is afwisselend zes weken aan boord en zes weken thuis. Maar door de lockdown en de reisrestricties over de hele wereld konden de crews elkaar niet aflossen, waardoor de DEME-bemanning weken tot zelfs maanden vast zat aan boord.

'Dat was zeer pijnlijk', vertelt Casier. 'De onzekerheid voor het personeel is zeer moeilijk. Huwelijken en operaties moesten worden uitgesteld. Onze duizend zeevarenden hebben dit jaar al 50.000 dagen extra gepresteerd aan boord omdat we ons personeel niet van het schip kregen of het nieuwe personeel niet aan boord raakte.'

Filipijnen

Omdat de heropstart van het commerciële vliegverkeer langer dan verwacht duurde, besloot DEME zelf vliegtuigen te charteren. Maar de repatriëring liep niet van een leien dakje. Allereerst moest de bemanning het schip kunnen verlaten. 'Baggerschepen hebben geen helikopterplatform, dus moesten de werknemers met de boot weg', legt DEME-woordvoerster Vicky Cosemans uit. 'Maar in sommige landen mochten schepen niet aan wal. In dat geval moesten we onze boten honderden kilometers afleiden naar een ander land. Daarbij kregen we soms de hulp van het leger.'

Ook administratief was de operatie erg complex. 'Elk land vaardigt voortdurend eigen regels uit', zucht Hans Casier. 'Visa van werknemers verliepen, maar veel ambassades waren dicht. Het is een immens kluwen, het zijn kafkaiaanse toestanden.'

Vooral de Filipijnse bemanningsleden zaten in een benarde situatie. Hun land voerde een zeer strenge lockdown in, waardoor de DEME-werknemers niet naar huis konden. Uiteindelijk verzamelde DEME 75 Filipino's van 15 schepen in België, waarna ze vanuit Charleroi naar huis konden terugkeren.

Huzarenstukje

Om het logistieke huzarenstukje te realiseren, zette DEME een speciale 'extraction task force' met 15 specialisten in. Twee werknemers zijn voltijds bezig met het opvolgen van de snel veranderende coronaregels. 'Wij hoopten dat de moeilijke situatie tot de zomer zou duren, maar het wordt structureel', stelt Casier vast.