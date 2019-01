‘De Australische belastingbetaler mag niet opdraaien voor Nyrstar'

De zinkgroep Nyrstar ligt op ramkoers met de Zuid-Australische regering over de terugbetaling van een lening voor de vernieuwde fabriek in Port Pirie. ‘Dat 300 miljoen Australische dollar op het spel staat, is allesbehalve geruststellend’, zegt Rob Lucas, de Zuid-Australische minister van Financiën.

Van onze correspondente in Adelaide

Dankzij de borg van 291 miljoen Australische dollar (185 miljoen euro) vond Nyrstar goedkope financiering om zijn oude loodsmelter in Port Pirie tot om te vormen tot een recyclagesite. Als de zinkspeler zijn afbetalingsverplichtingen niet kan nakomen, dreigt de Zuid-Australische belastingbetaler met de factuur te blijven zitten. In mei kondigde Nyrstar aan dat het een eerste schijf van 37 miljoen niet zou aflossen. ‘Verrassend’, zei de liberale minister van Financiën Rob Lucas toen duidelijk geërgerd. Ook over de aangekondigde ontslagen en de loodvervuiling in Port Pirie is hij not amused. Om de gemoederen te bedaren vloog Hilmar Rode, de CEO van Nyrstar, zelfs naar Australië.

‘Dat hij me hier in dit bureau opzocht, vond ik een goed teken’, zegt Lucas aan De Tijd. 'Nyrstar neemt de zaak duidelijk serieus. Het is zich ervan bewust dat een openlijk conflict met ons niet in zijn belang is. We hebben een productief gesprek gevoerd, maar er is nog een lange weg te gaan.’

‘De positie van deze regering is tweeledig. Om zoveel mogelijk banen te redden willen we een succesvolle herontwikkeling van Nyrstar in Port Pirie. Maar ik vertegenwoordig ook de Zuid-Australische belastingbetalers. Daarom doe ik er alles aan om die 300 miljoen dollar veilig te stellen.’

Welke concrete afspraken hebt u gemaakt?

Rob Lucas: ‘Ons voornemen is om voor eind maart tot een overeenkomst te komen. Als dat lukt, heeft Nyrstar 20 miljoen Australische dollar toegezegd als een teken van zijn toewijding. Na ons gesprek heeft Nyrstar een betaling van 10 miljoen Australische dollar gedaan, in mei betaalde het al 8 miljoen dollar.’

Wat dacht u toen u als nieuwe minister van Financiën het Nyrstar-dossier begin dit jaar aantrof?

Lucas: ‘In principe had ik geen kritiek op de deal. In een kleine regionale economie zijn grote werkgevers als Nyrstar erg belangrijk. Ik was wel verbaasd over de details. Dit is geen rechttoe rechtaan lening die juridisch afdwingbaar is. Het lijkt er eerder op dat de overheid een aandeel heeft in het bedrijf. Dat geeft Nyrstar juridische speelruimte om afspraken niet na te komen. Maar met een risico van bijna 300 miljoen blijven zitten, accepteren we natuurlijk niet.’

Bij Nyrstar gaan 120 banen op de schop. Is de vorige regering te makkelijk gezwicht voor het bedrijf?

Lucas: ‘De deal bevatte geen voorwaarden om banen te beschermen. Dat is ongebruikelijk. Dat het niet mogelijk was extra banen te garanderen, is begrijpelijk, maar er was zelfs geen minimumvereiste voor jobbehoud.’

Nyrstar kreeg een nieuwe kredietlijn van zijn grootaandeelhouder Trafigura. Een van de voorwaarden daarbij was dat Nyrstar het geld niet besteedt aan het terugbetalen van leningen.

Lucas: ‘Dat is een zaak tussen Trafigura en Nyrstar, maar de kredietlijn geeft Nyrstar op zijn minst wat ademruimte om verder met de Zuid-Australische regering te praten.’

Maakt u zich zorgen over de looduitstoot van de Nyrstar-fabriek?

Lucas: ‘Al lang. De overheidssteun kwam er net om een nieuwe, schonere en efficiëntere fabriek te bouwen. Het probleem is dat de oude en de nieuwe fabriek tegelijk operationeel zijn. De Australische milieudienst houdt dit goed in de gaten. Als het uit de hand loopt, kan ze de vergunning intrekken of boetes opleggen.’

Het stadje Port Pirie is zeer afhankelijk van Nyrstar voor de werkgelegenheid. Wat is de verantwoordelijkheid van uw regering daarbij?

Lucas: ‘We moeten de deal nakomen die de vorige regering gesloten heeft. Maar als het aan mij ligt, springen we niet nog eens zomaar in als een bedrijf financiële hulp nodig heeft.’