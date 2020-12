De Belgische salamistrategie van Bekaert...

Bekaert haalt in België opnieuw de hakbijl boven. Er verdwijnen 160 jobs. De fabriek in Ingelmunster gaat dicht en de diensten verschuiven naar het buitenland. De bonden vrezen dat op termijn niets overblijft. 'Aandeelhoudershebzucht', is te horen.

Anderhalf jaar na de herstructurering door de Britse topman Matthew Taylor - die net voor corona van het toneel verdween - haalt de Oostenrijkse interim-CEO van Bekaert, Oswald Schmid, het mes boven in België.

De fabriek in Ingelmunster, waar vorig jaar 60 jobs sneuvelden, gaat dicht. De site produceert draadtrekmachines en wisselstukken voor Bekaert-fabrieken. Een klein deel van de ontwerpafdeling en het projectmanagement verhuizen naar het R&D-center in Deerlijk. De rest gaat naar Bekaert-vestigingen in India, China en Slovakije, waar dubbel zoveel mensen werken als in België.

Ook sommige ondersteunende diensten (IT, boekhouding, financiën) in de hoofdzetel en in de staaldraadfabriek in Zwevegem verhuizen naar het buitenland. In totaal schrapt Bekaert 160 jobs, waaronder 63 van arbeiders. Dat is een tiende van het Belgische personeelsbestand.

De belangrijkste reden voor de sanering is de coronacrisis, zegt Bekaert. 'Het klopt dat het derde kwartaal goed was - al was er omzetverlies - en de bandenmarkt, waarvoor wij staalkoord maken, sterk herstelde', zegt woordvoerster Katelijn Bohez. 'Maar dat geldt niet voor al onze markten. Covid zal een blijvende impact hebben.'

Ook de hoge loonkosten spelen mee. Vorig jaar verhuisde Bekaert de productie van Moen, waar staalvezels voor de bouw werden gemaakt, naar Tsjechië. Nochtans was dat een van de rendabelste fabrieken van België. Vorig jaar verschoof ook een deel van de productie van Ingelmunster naar Slovakije, dicht bij de vijf grote fabrieken van Bekaert in Centraal-Europa, die vooral staaldraad en staalkoord produceren.

Bezorgde bonden

Covid is een drogreden, zegt Karel Hoorelbeke, vakbondssecretaris van ACV Puls. 'Corona heeft de plannen die al klaarlagen gewoon versneld.' De loonkosten noemt hij een cliché. 'De echte reden voor de sanering is dat men absoluut de beloofde 10 procent winstmarge wil halen, iets waar ook Taylor niet in slaagde. Dertig jaar geleden herstructureerde men omdat men enkele verlieslatende jaren achter de rug had. Nu na enkele mindere kwartalen. In het West-Vlaams zegt men: een 'duvelszak is nooit gevuld'. Noem het hebzucht van de aandeelhouders.'

'Ik volg tien jaar Bekaert en ben met niets anders bezig geweest dan afslanking', zegt Hoorelbeke. 'Ik vraag me af wanneer het stopt? Ik wil niet cynisch klinken, maar ik hoop dat dit niet het eind van Bekaert in België inluidt. Ik vrees nochtans van wel. Bij de herstructurering vorig jaar vroeg ik de directie wat de toekomst was van Bekaert in België is. 'Het hoofdkwartier blijft in België', luidde het antwoord. Hoe moet je dat interpreteren?'

'We wensen Bekaert in België te vrijwaren. Het hoofdkwartier blijft in België', zegt Bohez ook nu. 'Ook R&D blijft in België en aan onze staaldraadfabriek in Zwevegem wordt niet geraakt.'

Dat neemt het wantrouwen van de bonden niet weg. Vorig jaar schrapte Bekaert in zijn R&D-centrum in Deerlijk 106 jobs. De opstart van pilootlijnen en bepaalde labotesten verhuisden ook naar Slovakije. 'Wat de staaldraadfabriek in Zwevegem doet, kan in principe elders', zeggen de bonden.

'Behalve productie verhuist Bekaert steeds meer diensten naar het buitenland', zegt Piet Decavele van ACV Metea. 'Die gaan naar de vestigingen in India, China en Slovakije. Sinds de herstructurering vorig jaar geloof ik niet meer in de toekomst van Bekaert in België. In de jaren 80 werkten hier meer dan 7.000 mensen. De voorbije decennia gaat de werkgelegenheid alleen bergaf. We zijn de kampioen in de brugpensioenregeling geweest.'

Hoorelbeke: 'Ingelmunster was ooit een strategische site voor de hele groep. Nu wordt alles wereldwijd verdeeld. Tien jaar geleden had Bekaert in België nog dubbel zoveel werknemers als nu.'

InterimCEO

Bekaert zoekt nog altijd een nieuwe CEO. 'Interim-CEO Schmid blijft tot nader order aan het roer', zegt Bohez. 'De zoektocht naar een opvolger is bezig, maar sinds covid is dat minder prioritair. De aanpak van de coronacrisis is het belangrijkste. Dat verloopt succesvol en de raad van bestuur is tevreden.'

Volgt Schmid zichzelf op, of zet hij alles klaar zodat zijn opvolger met een schone lei kan beginnen? Geen commentaar, is bij Bekaert te horen. Na de vorige herstructureringen verliet zowel Bert De Graeve - die in 2012 600 banen schrapte in ons land en 1.200 in China - als Matthew Taylor - die er 280 wilde schrappen en strandde op ongeveer 200 - het bedrijf.

De bonden hopen voor Kerstmis gesprekken met de directie te beginnen. De werknemers van Ingelmunster mochten vrijdag na de bekendmaking een dag vrij nemen.