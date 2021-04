‘Deze staalfabriek CO₂-neutraal maken zal ons miljarden kosten’

ArcelorMittal Gent is de grootste CO2-uitstoter van ons land. De kostprijs om de site CO2-neutraal te maken komt op 500 à 1.000 euro per ton staal.

Wie had ooit gedacht dat in de Gentse fabriek van ArcelorMittal - de grootste CO₂-uitstoter van ons land - plaats zou zijn voor bacteriën uit konijnenkeutels, chemische bouwstenen en varkensvoeder? ‘We kunnen op die CO₂-uitstoot een nieuwe economie enten.’

In een labo van de Gentse universiteit kweekt onderzoekster Lotte Van Peteghem bacteriën en schimmels. De glazen kolven waarin ze groeien, kleuren melkachtig wit, geel, oranje en zelfs rozig, afhankelijk van de geselecteerde beestjes. Maar één ding hebben ze gemeen, hun lievelingsmaaltijd: ethanol. Dat nemen ze op en zetten ze om in eiwitten waar je op termijn varkens en zalm kan mee kweken.

Het onderzoek is voor de helft gefinancierd door ArcelorMittal. Dat klinkt verrassend, maar het is slechts een van de stappen in het traject om de Gentse site tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Met ruim 9 miljoen ton CO₂-uitstoot per jaar is de site goed voor 8 procent van de uitstoot van ons land. Topman Manfred Van Vlierberghe nuanceert. ‘Het is gewoon een grote fabriek. En niemand produceert efficiënter dan wij. Mochten alle staalbedrijven onze standaard halen, dan zou dat hetzelfde zijn als alle auto’s die opeens op groene stroom rijden.’

Er is nog veel laaghangend fruit, maar in Europa zijn creativiteit en veel geld nodig om de CO₂-uitstoot naar nul te doen zakken. Extra windmolens en efficiëntieverbeteringen zullen niet volstaan.

Een van de Gentse pistes op korte termijn is Steelanol, een installatie om hoogovengassen om te zetten in ethanol. Dat zal in eerste instantie als biobrandstof dienen, maar op termijn voor dierenvoeding en chemische bouwstenen. De hoogovengassen, die onder meer koolstofmonoxide (CO) bevatten, worden nu nog afgevoerd naar de elektriciteitscentrale om de hoek, waar na verbranding CO₂ de lucht in gaat. ‘Met Steelanol zullen we 80 miljoen liter ethanol maken en 135.000 ton CO₂ vermijden.’

Voor het project werkte ArcelorMittal samen met Lanzatech. Het Amerikaanse bedrijf ontwikkelde de productietechnologie, vertrekkende van een bacterie die werd ontdekt in konijnenkeutels. ‘Ze hebben superkrachten’, zegt Van Vlierberghe tijdens een rondleiding. ‘We hebben nu ook bio-ingenieurs in dienst. Dat geeft aan dat we meer zijn dan een staalbedrijf.’

2,5 à 5 miljard ArcelorMittal schat de nodige investeringen om de Gentse site CO2-neutraal te krijgen op 2,5 à 5 miljard euro.

Volgend jaar begint de installatie te draaien, met vijf jaar vertraging. Het investeringsbudget kwam met 165 miljoen euro dubbel zo hoog uit als gepland. ‘In 2014 was dit nog rocketscience. Er waren veel non-believers. Veel innovatiepaden lopen dood, dit niet. Maar het is altijd duurder dan je vooropstelt’, zegt Van Vlierberghe.

Daarmee heeft ArcelorMittal nog maar 2 procent van zijn uitstoot opgelost, maar er rijpen nog plannen. ‘We denken al aan Steelanol 2.0. Gent is een proeftuin.’

Waterstofstaal

De plannen in Gent steken af tegen de ambities elders in de wereld om ‘waterstofstaal’ te maken met enkel waterdamp als restproduct, en nul CO₂. Het lijkt de heilige graal, al hangt op termijn alles af van de beschikbaarheid van groene stroom en groene, goedkope waterstof. Het Zweedse SSAB wil tegen 2026 het eerste 100 procent groene waterstofstaal lanceren.

De Gentse site ombouwen naar dat nieuwe procedé is geen optie. ‘Je zou van nul moeten beginnen. Als je dat doet, waarom zou je het dan hier doen? Kijk, we hebben hier assets die er al lang staan en goed functioneren. Daar zullen we de transitie moeten mee doen’, zegt energie-expert Thomas Wyns. ‘Ik sluit niet uit dat waterstofstaal tegen 2050 dominant is. Of Gent dan de boeken mag sluiten? Dat is een risico. Dat zal afhangen van in welke mate het zijn uitstoot kan valoriseren.’

Mochten alle staalbedrijven wereldwijd onze standaard halen, dan zou dat hetzelfde zijn als alle auto’s die opeens op groene stroom rijden. Manfred Van Vlierberghe CEO ArcelorMittal Gent

Van Vlierberghe en co. hebben in Gent gekozen voor wat ze de smart carbon-route noemen. Een mix van inspanningen om CO₂ te vermijden en de toch gemaakte CO₂ te hergebruiken. Gent heeft net 195 miljoen geïnvesteerd in de vernieuwing van de hoogoven. Dat moet het mogelijk maken in de toekomst cokes deels te vervangen door groene waterstof of CO₂-neutrale koolstofbronnen zoals niet-recycleerbaar plastic afval of houtafval.

Dat laatste - project Torero - staat in de steigers, goed voor 50 miljoen euro aan investeringen en 225.000 ton minder CO₂. ‘Dow in Terneuzen heeft onzuivere waterstof als restproduct. Wij kunnen dat gebruiken en zouden in één trek 100.000 ton CO₂ kunnen vermijden, alleen ontbreekt er nog 20 kilometer pijpleiding.’

Maar cokes zal altijd de basisgrondstof zijn in de hoogoven. De helft vervangen is mogelijk, meer niet. ‘We zullen hier altijd CO₂ aanmaken, maar dat betekent niet dat die de lucht in moet.’

Opvangen en ondergronds opslaan in lege gasvelden op zee zal een deel van de oplossing zijn, net als hergebruik. Steelanol is maar een van de pistes. Andere zijn nog minder vergevorderd, zoals de plannen in de Gentse haven om 150 miljoen euro te investeren om met waterstof en CO₂ methanol - een chemische basisbouwsteen - te produceren.

Natuurlijk is CO2 een probleem, maar we kunnen van Vlaanderen een hub maken om er mooie dingen mee te doen. Korneel Rabaey Professor UGent en chief technology officer van Capture

‘Natuurlijk is CO₂ een probleem, maar we kunnen van Vlaanderen een hub maken om er mooie dingen mee te doen. ArcelorMittal is groot genoeg om een nieuwe industrie te enten op de uitstoot’, zegt Korneel Rabaey van Capture, dat onderzoek doet naar hergebruik van CO₂.

Van Vlierberghe schat de kostprijs om in Gent CO₂-neutraal te worden op 500 à 1.000 euro per ton staal, 2,5 à 5 miljard euro dus. ‘Als we dat zelf moeten financieren, kunnen we de boel sluiten’, zegt hij. ‘Subsidies zijn nodig.’