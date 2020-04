Doorstart Mechelse CG Power kan nog weken duren

De bouwer van transformatoren CG Power Systems ging in februari failliet na boekhoudkundige fraude bij de Indiase moedergroep CG Power.

Daarop namen de curatoren het heft in handen bij het vroegere Pauwels Trafo. Er werd onderhandeld met verschillende kandidaat-overnemers: zowel externe partijen als het huidige management met de hulp van een investeringsgroep. Door de coronacrisis hebben alle kandidaten afgehaakt.

Voor de 450 werknemers in Mechelen is niet alle hoop verloren. Inmiddels zijn 'meerdere' andere kandidaten opgedoken waarmee de curatoren onderhandelingen zijn begonnen. Op de uitkomst van die gesprekken is het drie, vier weken wachten, zegt een van de curatoren.