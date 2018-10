Driekwart minder winst voor Nyrstar

Na de winstwaarschuwing van een maand geleden kregen we vanochtend de harde cijfers. Omdat de verwerkingslonen voor zink historisch laag liggen, de dollar verzwakt is tegenover de euro en de energieprijzen in Europa gestegen zijn, is de onderliggende EBITDA in het derde kwartaal met 74 procent gezakt van 51 naar 13 miljoen euro. CEO Hilmar Rode heeft het over 'slechte financiële resultaten'.