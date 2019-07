Dubbel winstalarm bij Nyrstar

Een panne in zijn Australische vestiging en de daling van de zinkprijs zal de zinkgroep tientallen miljoenen kosten.

Op de site in Port Pirie, in Zuid-Australië, ligt de smelter van Nyrstar ongepland stil sinds begin juni. De heropstart is nog steeds voorzien voor eind juli en Nyrstar heeft nu becijferd dat de gemiste productie 20 tot 25 miljoen euro zal afromen van de brutobedrijfswinst voor die periode.