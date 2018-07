Duitse Salzgitter kandidaat voor Luikse staalactiva

Een aantal activa van de staalreus ArcelorMittal, onder meer in Luik, staan te koop. De Duitse groep Salzgitter is geïnteresseerd.

Uit een persbericht blijkt dat Salzgitter een bod heeft gedaan op die activa. Het gaat hoofdzakelijk om twee productielijnen voor koudgewalst staal , en om vertinnings- en verzinkingslijnen . Ze bevinden zich in Luik en in het Luxemburgse Dudelange.

Of de verkoop plaatsvindt, zal afhangen van de overname door ArcelorMittal van Ilva. Die deal is uitgesteld tot 15 september omdat de nieuwe Italiaanse regering de voorwaarden wil herbekijken. De Italiaanse staat is momenteel de eigenaar van de staalfabriek in Taranto, de grootste van Europa.