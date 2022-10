Duitse industrie in de rats: 'Dit moet geen vijf jaar duren'

Een miljardenbazooka, een pauze in de kernuitstap en de terugkeer van steenkool: de energiecrisis zet de ene na de andere Duitse wetmatigheid op losse schroeven. Hoe taai is het economische weefsel in de motor van de eurozone, van multinationals tot restaurateurs? Een tour d’horizon door de industrieregio Noordrijn-Westfalen. ‘Op de energiemarkt is het nu Wall Street.’