Duizenden tijdelijke banen op de tocht bij Arcelor

De staalreus ArcelorMittal kampt met overcapaciteit in Europa en lijkt daarom afscheid te willen nemen van 19.500 werknemers met een tijdelijk contract.

Het bedrijf is in gesprek met de vakbonden over de herstructurering. Dat zegt topman Lakshmi Mittal in een interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Door de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium wordt veel meer staal, en dan vooral goedkoop staal uit Azië, afgezet op de relatief open Europese markt. Volgens Mittal is er duidelijk sprake van overvloed. Sinds 2017 is de import van staal naar landen in de Europese Unie volgens hem met 30 tot 40 procent gestegen. Daarnaast is de vraag naar staal tanende.

Productieverlaging

Onlangs kondigde Arcelor al aan zijn productie in Europa te verlagen. Fabrieken in het Poolse Krakau, het Franse Duinkerke en het Duitse Eisenhüttenstadt maken al minder staal. Later dit jaar zal ook een fabriek in het Duitse Bremen minder produceren als een geplande reparatie van een hoogoven wordt verlengd. Ook bij een fabriek in het Spaanse Asturië werd de productie verlaagd en wordt eind dit jaar een hoogoven gerepareerd. Daardoor gaat die fabriek langer dicht dan eerder gepland.

Hoewel de Belgische vestigingen van ArcelorMittal in Gent, Luik, Geel en Genk zelf de basisproductie niet hoeven terug te schroeven, voelen ze al sinds eind april de onrechtstreekse gevolgen van de productiedaling in de groep. 'Sommige lijnen zullen bijvoorbeeld één of twee dagen per week worden stilgelegd. De technische werkloosheid zal verder stijgen, maar van ontslagen is geen sprake', klonk het eind mei bij monde van Jan Cornelis, de Belgische woordvoerder van het staalbedrijf. Het is afwachten of dit verandert.