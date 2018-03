EU buigt zich woensdag over vergelding tegen Trump

Terwijl Trump zijn importheffingen op buitenlands staal en aluminium opnieuw verdedigt, klinkt er wereldwijd afkeuring voor zijn aankondiging. Europa bespreekt woensdag vergeldingsmaatregelen.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde donderdag aan dat hij 'ergens volgende week' zijn handtekening zal zetten onder de beslissing om importheffingen van 25 procent op staal en van 10 procent op aluminium in te voeren.

De vrees voor een nieuwe handelsoorlog woog vrijdag op de beurzen, zeker omdat Europa tegenmaatregelen in het vooruitzicht stelde. En consumenten vrezen het gelag te zullen betalen voor de Amerikaanse taksen door hogere prijzen te zullen betalen voor staal- en aluminiumproducten zoals auto's en drankblikjes.

Maar Trump liet zich niet van de wijs brengen. Vrijdagochtend Amerikaanse tijd deed hij er nog een schepje bovenop door op Twitter te verkondigen dat een handelsoorlog goed is als een land miljarden verliest in zijn handel met andere landen.

'Als een land (de VS, red.) vele miljarden dollars verliest in handel met vrijwel elk land waarmee het zaken doet, dan zijn handelsoorlogen goed en gemakkelijk te winnen. Bijvoorbeeld, als we 100 miljard dollar verliezen met een bepaald land en zij ons uittesten, handel niet meer, de overwinning zal groot zijn. Het is makkelijk!', aldus de tweet van Trump. Die ook nog eens duidelijk maakte waarom hij de maatregel invoert: ter bescherming van de eigen belangen.

In een derde tweet dreigde de Amerikaanse president met vergeldingen, zo landen Amerikaanse import zouden belasten.

China

Trump kan, behalve deels in eigen land, nergens op instemming rekenen. China heeft de Verenigde Staten vrijdag opgeroepen om hun gebruik van 'protectionistische maatregelen in te tomen' en de internationale handelsregels te respecteren. Volgens een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zou het een zware impact hebben op de wereldhandel, mochten 'andere landen de VS slaafs volgen'.

Het Kremlin reageerde 'bezorgd' gereageerd op de Amerikaanse beslissing. 'Het is een situatie die de grootste aandacht verdient. Vele Europese hoofdsteden hebben reeds hun extreme bezorgdheid geuit omtrent deze beslissing. Wij delen deze bezorgdheid', zei woordvoerder Dmitri Peskov van het Kremlin tegenover journalisten. 'Wij zullen de situatie met betrekking tot onze handelsbetrekkingen met Washington aandachtig analyseren', voegde hij eraan toe.

Federaal minister van Economie en vicepremier Kris Peeters (CD&V) noemt de plannen van Trump 'een zeer slechte zaak voor de wereldhandel'. Belgiƫ respecteert volgens hem de regels van de Wereldhandelsorganisatie en 'er zijn dus geen rechtvaardigingsgronden om invoerheffingen op te leggen aan Belgische staalproducenten'. Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is niet te spreken over de aankondiging van Trump.

Europa

De Europese Commissie buigt zich aanstaande woensdag over vergeldingsmaatregelen voor de aangekondigde hogere invoerheffingen op staal en aluminium in de Verenigde Staten. 'We zijn klaar om snel, sterk en proportioneel te reageren', zo verzekerde een woordvoerder vrijdag.

De zegsman verzekerde dat de Commissie voorbereid is op de door president Donald Trump aangekondigde invoerheffingen. Woensdag bespreken de eurocommissarissen op hun wekelijkse vergadering mogelijke vergeldingsmaatregelen die 'de situatie terug in evenwicht' brengen. Meer in detail ging de woordvoerder niet. Het is ook nog niet duidelijk hoe de Amerikaanse maatregelen er precies zullen uitzien.

In elk geval zal Europa geen formele stappen doen zolang de Amerikaanse maatregelen niet officieel zijn. Dat zei EU-Commissaris voor Handel Cecilia Malmstrom vrijdag. Volgens haar heeft Europa een heel scala aan mogelijke reacties. 'Alles van een procedure bij de Wereldhandelsorganisatie, alleen of met partners die ook getroffen worden, over beschermende maatregelen tot een mogelijke vergelding.'