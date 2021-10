‘Energie-intensieve bedrijven dreigen uit Europa te verdwijnen’

De explosieve stijging van de gasprijs komt als een mokerslag aan bij de energie-intensieve bedrijven in ons land. Ze smeken om een tijdelijke verlaging of afschaffing van de heffingen en belastingen op hun energieverbruik.

De afgelopen weken hebben enkele industriële grootverbruikers hun productie aanzienlijk teruggeschroefd omdat die door de torenhoge gasprijzen niet meer rendabel was. De vestiging van de chemiereus BASF in de haven van Antwerpen zette het mes in de productie en stuurde werknemers op tijdelijke werkloosheid.

De Noorse kunstmestproducent Yara verminderde de fabricage in al zijn Europese vestigingen, waaronder die in de haven van Antwerpen, met 40 procent. De zinkfabrikant Nyrstar zette het mes in de productie in het Nederlandse Budel en sluit niet uit dat ook de vestiging in Balen tijdelijk op regime moet.

In de VS en Rusland stijgen de prijzen van energie veel minder sterk. Dat geeft Europese bedrijven een concurrentieel nadeel. Peter Claes Directeur Febeliec

‘De huidige energieprijzen wegen zeer zwaar bij onze leden, bij wie vaak tot 50 procent van de kostprijs van hun producten bepaald wordt door de energieprijs’, zegt Peter Claes, de directeur van Febeliec, de organisatie van energie-intensieve bedrijven in ons land. Onder meer INEOS, Bayer, BASF, Lanxess en Tessenderlo zijn leden.

Weinig andere opties

‘Het probleem is dat veel bedrijven hun producten afzetten op de wereldmarkt en dat de stijging van de energieprijzen vooral in Europa en in Azië speelt. In de VS en Rusland is dat veel minder’, zegt Claes. Dat laat bedrijven al snel weinig andere opties dan de productie gedeeltelijk stil te leggen. ‘Als de hoge prijzen lang duren, is dat een serieuze bedreiging voor de toekomst van de energie-intensieve bedrijven in ons land. Die dreigen dan uit Europa te verdwijnen’, waarschuwt Claes.

Hij vraagt dat de overheden, van Europa tot de Belgische federale en regionale overheden, ingrijpen. ‘Europa kan de stijging van de prijs van de CO2-rechten drukken door de systeemreserves in het handelssysteem ETS aan te spreken. De Belgische overheid moet de meerkosten van taksen en heffingen tijdelijk verlagen of afschaffen.’ Claes kijkt ook naar de elektriciteitsnetbeheerder Elia. Die kan grote stroomverbruikers een hogere korting op de transmissietarieven toekennen.

Energienorm

In de federale regering bestudeert minister van Energie Tinne Van Der Straeten (Groen) een uitgebreid voorstel voor de invoering van een energienorm. Die moet, naar het voorbeeld van de loonnorm, garanderen dat de energieprijzen in ons land niet te ver afwijken van die in de buurlanden.

De grootverbruikers pleiten al jaren voor zo’n energienorm. Die zou de gasprijs in ons land op dit moment weinig reduceren, omdat ook in Frankrijk, Duitsland en Nederland de prijs fors stijgt.