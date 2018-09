Erop of eronder voor Nyrstar

Het aandeel-Nyrstar kreeg vrijdag een klap van jewelste en donderde naar het laagste peil ooit, 2,9 euro, nadat het zijn winstvooruitzichten voor de rest van het jaar fors verlaagde. Is de Belgische zinkverwerker een vogel voor de kat?

In 2007 trok Nyrstar aan ongeveer 20 euro per aandeel nog naar de beurs. Die tijden keren niet meteen terug. De recentste koersdoelen van analisten variƫren tussen 1 en 7,5 euro. Sommige verwachten dus een nog verdere daling dan de pandoering vrijdag , andere een mooie comeback.

Dat de schattingen zo uiteenlopen, is illustratief voor de grote onzekerheid rond het bedrijf. De volgende twaalf maanden worden in elk geval cruciaal.

1. Wat is het fundamentele probleem?

Nyrstar verteert nog steeds een mislukt avontuur in de mijnbouw, dat de schuldenlast heeft doen oplopen, en staat voor de uitdaging de herontwikkeling van zijn Australische site in Port Pirie tot een goed einde te brengen. Die oude loodsmelterij wil Nyrstar omvormen tot een modern recyclagebedrijf.

Over hoe groot de schuldenlast is, bestaan er uiteenlopende definities en schattingen. Het bedrijf zelf spreekt van een nettoschuld van 1,2 miljard euro, maar volgens sommige analisten is dat een onderschatting.