Europa onderzoekt staalfusie Tata en ThyssenKrupp

De Europese Commissie is dinsdag een diepgaand onderzoek gestart naar de beoogde fusie van de Europese activiteiten van het Duitse staalconglomeraat ThyssenKrupp en de Indiase staalreus Tata Steel. De Europese concurrentiewaakhond vreest dat de concentratie effect zal hebben op de concurrentie op de staalmarkt.

Tata Steel en ThyssenKrupp zijn grote geïntegreerde staalproducenten, met belangrijke productiesites in de EU, vooral in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De beoogde operatie zou Tata Steel en ThyssenKrupp toelaten hun Europese staalactiviteiten samen te brengen in één bedrijf.

‘Staal wordt in veel producten verwerkt die we dagelijks gebruiken. Concurrerende prijzen zijn dan ook vitaal voor Europese producenten die staal gebruiken. In deze sector werken ruim 30 miljoen mensen. We moeten zorgen dat deze producenten in de wereldmarkt competitief blijven’, aldus Europees commissaris voor mededinging Margrethe Vestager.