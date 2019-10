Ex-DEME-topman Alain Bernard vermeld in fraudeonderzoek

In het nieuws omdat hij vermeld wordt in gedetailleerde documenten over vermoedelijke fraude bij het verwerven van een groot baggercontract in Rusland. Hij wordt er samen met drie andere DEME-toplui genoemd als ‘directe betrokkene bij criminele activiteiten’.

Het Belgische gerecht heeft volgens documenten van de Amerikaanse federale politie FBI bewijzen gevonden dat Alain Bernard, tot begin dit jaar topman van de Belgische baggeraar DEME, ‘direct betrokken zou zijn bij criminele activiteiten’ in een corruptiezaak in Rusland. Ook drie andere toplui van DEME, de verantwoordelijke Oost-Europa Dirk Poppe, de financiële man Bart Vandemeulebroucke en directeur Gerd Moyson, zijn mogelijk betrokken bij de fraude.

De documenten - die de Britse zakenkrant Financial Times kon inkijken - zijn opgesteld na een aanvraag van het Belgische gerecht om toegang te krijgen tot mails van personen die mogelijk betrokken zijn bij de fraude.

Begin dit jaar meldde De Tijd dat het Belgisch gerecht onderzoekt of DEME smeergeld heeft betaald om een groot baggercontract in Rusland van concurrent Jan De Nul af te snoepen.

De Aalsterse groep voerde in 2012 en 2013 baggerwerken uit voor de aanleg van een toegangskanaal naar de haven van Sabetta in de Siberische Noordpoolregio. Die haven is de uitvalsbasis van de Yamal-terminal, een van de grootste terminals voor vloeibaar aardgas (lng) ter wereld.

Schermvullende weergave ©Thierry du Bois

Maar plots kwam het tweede baggercontract voor Yamal, waar Jan De Nul zich opnieuw kandidaat voor had gesteld, in handen van DEME. Jan De Nul rook onraad, schakelde een privédetective in en stelde het gerecht op de hoogte van een vermoeden van corruptie. Op een bepaald moment stelde Jan De Nul vast, blijkt uit de documenten, dat DEME’s verantwoordelijke voor Oost-Europa,ene ‘Sofia’, in de commissie zat die moest beslissen over wie het baggercontract zou krijgen, DEME of Jan De Nul. Jan De Nul kreeg Sofia zelfs op bezoek om de biedingen te bespreken.

In de documenten over het mailverkeer van DEME-mensen staat dat DEME 8,3 miljoen euro smeergeld zou hebben betaald aan Sofia en een ander lid van de toekenningscommissie om het Yamal-contract aan DEME te gunnen. Daarvoor zou gebruikgemaakt zijn van schermvennootschappen in Panama en Cyprus met links naar DEME. Op uitdrukkelijke vraag van Sofia maakten Bernard en de drie andere DEME-toplui ook persoonlijke Gmail-accounts aan om met elkaar over het contract te communiceren. ‘Please send me your private mail address’, mailt Sofia. Bernard doet dat. In een andere mail vraagt Poppe aan Sofia om DEME op haar LinkedIn te schrappen als voormalige werkgever.

De 63-jarige Bernard werd begin dit jaar na twaalf jaar CEO-schap vervangen aan de top van DEME door Luc Vandenbulcke, zijn gedoodverfde opvolger. Maar de vervanging kwam onverwacht en zonder feest, hoewel Bernard DEME had uitgebouwd tot een gediversifieerde groep die ook windmolenparken bouwt en ertsen op de zeebodem ontgint.