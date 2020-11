Experts moeten zich buigen over dossier Nyrstar

De ondernemingsrechtbank van Antwerpen stemt in met de oprichting van een expertencomité dat zich over de liquidatie van het zinkbedrijf Nyrstar door de hoofdaandeelhouder Trafigura moet buigen.

De minderheidsaandeelhouders hadden vóór de zomer een dagvaarding ingediend om een college van experts aan te stellen. Wie in dat college zal zetelen, is nog niet bekend.

De minderheidsaandeelhouders zijn niet te spreken over de manier waarop Trafigura Nyrstar voor een prikje - een symbolische euro - binnenhaalde. Ze klagen al ruim een jaar 'het gebrek aan transparantie' van de Zwitserse grondstoffenhandelaar aan en eisen, boven op de aanstelling van de experts, een schadevergoeding. Ze worden in hun strijd vertegenwoordigd door de investeerder RSQ Investors. Voor RSQ-topman Kris Vansanten is de overname van Nyrstar door Trafigura 'een hold-up op klaarlichte dag'.

Wrakhout

Trafigura heeft zich als leverancier, klant, aandeelhouder en financier van Nyrstar de voorbije jaren stilletjes in het bedrijf binnengewerkt en bracht alle activa - waaronder de 4.000 werknemers en de rendabele fabriek in Balen - onder in een Britse vennootschap. Trafigura heeft 98 procent daarvan in handen. Voor de oude Nyrstar-aandeelhouders bleef 2 procent over. De schuldendeal reduceerde de overblijvende monoholding Nyrstar tot beursgenoteerd wrakhout.