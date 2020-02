Failliet CG Power Systems lokt meerdere bieders

CG Power Systems ging begin deze maand ten onder aan boekhoudkundige fraude bij zijn Indiase moedergroep Crompton Greaves (CG). CG nam het vroegere Pauwels Trafo van wijlen Vic Pauwels in 2005 over.

Het is niet duidelijk hoeveel van de 520 banen in Mechelen en Charleroi de kandidaat-bieders willen behouden.

Drie curatoren proberen nu een doorstart te realiseren door een koper te vinden. Er hebben zich meerdere kandidaten gemeld, zeggen ze dinsdag aan het persbureau Belga. 'Alle biedingen voorzien in een behoud van een gedeelte van de tewerkstelling.' Over hoeveel van de 520 jobs in Mechelen (450) en Charleroi (70) het precies gaat is niet duidelijk.