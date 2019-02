Frankrijk stuurt Belgische redder staalfabriek weg

De redding van de staalfabriek Ascoval in Saint-Saulve (Noord-Frankrijk) is een politiek zo belangrijk dossier, dat minister van Economie Bruno Le Maire dinsdag persoonlijk kwam naar de vergadering met alle betrokkenen.

Niet meer welkom

Gruyaert verliet de vergadering al na 20 minuten. Daarna maakte Le Maire aan de plaatselijke pers duidelijk dat de Belgische zakenman niet meer welkom is. Hij riep Gruyaert op 'om zich terug te trekken en zich niet meer te mengen in het dossier'. Vorige week was in Franse overheidskringen al ontgoocheling te horen over Gruyaert en Altifort, die de Fransen 'misleid' zouden hebben.

Voor Le Maire is het de tweede keer in twee dagen dat hij met een mislukte redding door een Belgische zakenman geconfronteerd wordt. Maandag raakte bekend dat Guido Dumarey er niet geslaagd was de Ford-versnellingsbakkenfabriek in de buurt van Bordeaux over te nemen. Le Maire wees in dat dossier niet de Belgische kandidaat-overnemer, maar Ford met de vinger.