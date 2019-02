Frankrijk twijfelt aan Belgische redder staalfabriek

De Franse regering vreest dat de overname van het Noord-Franse staalbedrijf Ascoval door de Frans-Belgische groep Altifort niet doorgaat, omdat het bedrijf van de Belg Bart Gruyaert de nodige centen niet bij elkaar krijgt.

Altifort, in handen van Gruyaert en zijn Franse zakenpartner Stanislas Vigier, was eind vorig jaar de enige kandidaat om de staalfabriek in Saint-Saulve, nabij Valenciennes en vlak bij de grens met Henegouwen, over te nemen. Maar twee maanden later hangt er mist rond de deal.

'Het overnameplan verloopt moeilijker dan voorzien', zeggen bronnen in het dossier aan het persagentschap AFP. 'Altifort heeft iedereen bedrogen', zeggen bronnen dicht bij het Franse ministerie van Economie.

Ascoval, dat 281 werknemers telt, zit sinds januari 2018 in een gerechtelijke reorganisatie. In december zette de handelsrechtbank in Straatsburg het licht op groen voor de overname door Altifort. Met de overname is een bedrag van 152 miljoen euro gemoeid. De Franse overheden zouden 47 miljoen euro inbrengen en Altifort 35 miljoen. De rest zou geleend worden.

Maar volgens Franse bronnen is Altifort er niet in geslaagd de 35 miljoen euro - 10 miljoen euro eigen middelen en 25 miljoen op te halen kapitaal - bijeen te brengen. Altifort geeft in een reactie toe dat 'de externe financiering tot nu toe niet voorhanden is'. Het bedrijf zoekt naar 'alternatieve oplossingen'.

Deadline

De Franse minister van Economie en Financiƫn, Bruno Le Maire, juichte in december de overname toe. Vandaag zijn de betrokken Franse overheden verdeeld over hoe het verder moet.

Sommige politici denken dat het nog goed komt met het Altifort-bod, maar elders is te horen dat de kans klein is dat Altifort nog met geld over de brug komt. Le Maire zou al begonnen zijn met de zoektocht naar een nieuwe overnemer.