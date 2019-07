Franse groep Altifort van Vlaamse ondernemer in de problemen

'Altifort (...) heeft sinds 26 juni de betalingen gestaakt. De ondernemingsrechtbank in Parijs plaatste het bedrijf op 9 juli onder gerechtelijke reorganisatie', zo schrijft de krant online. De krant heeft Altifort gecontacteerd voor een reactie, maar kreeg er niet meteen een te pakken. 'Het bedrijf is wel degelijk onder gerechtelijke reorganisatie geplaatst', zegt de rechtbank.

Vlaming

Rond Altifort was enkele maanden geleden in Frankrijk nog veel te doen. Het bedrijf van de Vlaamse medeoprichter Bart Gruyaert, voor de rest onbekend in ons land, en diens Franse zakenpartner Stanislas Vigier wierp zich eind vorig jaar op als de redder van de in moeilijkheden verkerende Noord-Franse staalfabrikant Ascoval.