Fusiestrijd tussen goudmijnreuzen barst helemaal los

Het Canadese Barrick Gold bracht maandag een vijandig overnamebod uit op Newmont Mining . Barrick stelt een fusie via aandelenruil voor. Het bod heeft een waarde van bijna 18 miljard dollar. Het eindresultaat zou zijn dat de aandeelhouders van Barrick bijna 56 procent van het fusiebedrijf in handen krijgen en de aandeelhouders van Newmont de rest.

Het scenario van een vijandig bod circuleerde al enkele dagen en werd door Gary Goldberg, de CEO van Newmont met de wel zeer toepasselijke familienaam, als 'wanhopig' en 'bizar' bestempeld. Het is dus zeer de vraag of Newmont zal toehappen.

Een fusie is evenwel niet ver gezocht, want al jaren wordt in de sector over de mogelijke samensmelting tussen Barrick en Newmont gesproken. De laatste concrete fusiegesprekken braken in 2014 af.