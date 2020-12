GE-baas Larry Culp oogst woedende reacties met miljoenenbonus

Terwijl het Amerikaanse conglomeraat General Electric dit jaar fors het mes zette in enkele afdelingen, ziet topman Larry Culp zich verzekerd van een bonus van 47 miljoen dollar.

Als überdiscrete manager waakt Larry Culp, de CEO van General Electric, er streng over dat weinig naar buiten komt over zijn persoonlijke leven. Maar een zaak is duidelijk: de 57-jarige Amerikaan deinst niet terug voor een managementcliché meer of minder.

Culp kwam twee jaar geleden, als eerste manager van buiten het bedrijf, aan het hoofd te staan van General Electric, een Amerikaans bedrijfsicoon met de gezegende leeftijd van 128 jaar. Toen het magazine van Harvard, de universiteit waar Culp een MBA haalde, polste naar hoe het voelde om zo'n gigant te leiden, volgde de ene dooddoener na de andere. 'Ik ben ervan overtuigd dat business een teamsport is', klonk het voorgeprogrammeerd. 'Zonder team kan je nergens in slagen.'

230 miljoen bonus Culp kan aanspraak maken op een bonus van in totaal 230 miljoen dollar als de koers van het aandeel General Electric vooropgestelde doelen haalt.

Deze week bleek dat Culp zelf minder een teamspeler is dan hij graag laat uitschijnen. Hij kreeg dinsdag een bonus toegewezen van net geen 47 miljoen dollar (38 miljoen euro) in aandelen nadat de koers van het General Electric een maand lang boven de 10 dollar had genoteerd. Dat kerstcadeau maakt deel uit van een ruimer bonusplan waarmee Culp tot 230 miljoen dollar kan verdienen als het conglomeraat de komende vijf jaar vooropgestelde koersdoelen haalt op de beurs.

Saneringen

Veel critici vinden het 'not done' dat Culp zo'n bonus krijgt. Vooral omdat General Electric dit jaar stevig het mes zette in zijn luchtvaartafdeling, die zwaar leed onder de coronacrisis. Bij die herstructurering sneuvelden 13.000 jobs, een vijfde van het totaal. Bovendien dreigen nog meer saneringen.

'Hoe kan General Electric zo'n enorme bonus voor zijn CEO verantwoorden als werknemers, hun gezinnen en gemeenschappen aan het lijden zijn?', brieste een vertegenwoordiger van de belangrijkste vakbond bij General Electric in de krant Financial Times.

Het risico bestaat dat ook beleggers moeilijk gaan doen. ISS, een adviseur voor grote institutionele beleggers, liet afgelopen herfst al uitschijnen dat het zijn klanten mogelijk zal adviseren om te stemmen tegen bonusplannen op langere termijn die halverwege worden bijgestuurd.

En laat dat net zijn wat Culp en General Electric hebben gedaan. Volgens het oorspronkelijke plan had Culp recht op een eerste bonusschijf als de koers van General Electric 30 dagen boven 19 dollar noteerde. Afgelopen zomer werd beslist die drempel naar 10 dollar te verlagen.

Ook andere voorwaarden werden bijgesteld. Daardoor moet de koers van General Electric niet meer naar 31 dollar, maar naar 16,68 dollar stijgen als Culp de volle bonus van 230 miljoen dollar wil verdienen. Het helpt te verklaren waarom Culp alsnog beloond wordt, terwijl de koers van General Electric de voorbije twaalf maanden met bijna 11 procent is gezakt.

Mister Fix It

De bonuskwestie dreigt een smet te worden op het blazoen van Culp, die zelfs door critici werd omschreven als een succesvolle Mister Fix It, die General Electric weer op het juiste spoor moet krijgen. Een gigantische job, want toen Culp overstapte naar General Electric - daarvoor leidde hij het conglomeraat Danaher - was de Amerikaanse reus nog maar een schaduw van zichzelf.