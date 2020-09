Geen herfstdividend voor Sibelco-families

De Antwerpse familiale groep Sibelco is een wereldleider in zand en mineralen.

De zakenfamilies achter de Kempense mineralenreus Sibelco krijgen deze herfst geen tussentijds dividend. Sibelco, dat in het eerste halfjaar fors onder druk kwam door de coronacrisis, houdt de cash liever op zak.

Sibelco is een van de verborgen Vlaamse industriële parels en een wereldleider in zand en mineralen. De hyperdiscrete groep wordt sinds jaar en dag gecontroleerd door de Kempense familie Emsens, die ook een prominente rol speelt bij de bouwmaterialengroep Etex en de buizenspecialist Aliaxis. Voorts zitten de families Speeckaert, De Saedeleer en Grosjean in het kapitaal.

Veel plezier hebben de families de afgelopen maanden niet beleefd aan Sibelco. In het eerste halfjaar zag de groep af in al haar metiers. Vooral de Amerikaanse energietak Covia speelde Sibelco parten. Covia is een specialist in de ontginning van zand voor de exploitatie van schaliegas en is voor 65 procent in de handen van Sibelco. Door de zwakte op de Noord-Amerikaanse energiemarkt moest Covia enkele maanden geleden een gerechtelijk akkoord (Chapter 11) aanvragen.

Sibelco's halfjaarrapport zet nog eens pijnlijk in de verf hoe zwaar de energiecrisis op de cijfers van Covia weegt. In de eerste zes maanden van het jaar ging de omzet van de Amerikaanse dochter met een derde omlaag naar 492 miljoen euro, terwijl de brutobedrijfswinst zelfs met twee derde kelderde naar 47 miljoen. Maar ook zonder Covia daalde Sibelco's omzet met een kwart tot 771 miljoen en de aangepaste brutobedrijfswinst met een derde tot 122 miljoen.

Cash

Sibelco had eind juni een nettokaspositie (liquide middelen en geldbeleggingen min schulden) van 104 miljoen euro. Door de onzekerheid over de coronacrisis houdt de mineralenreus cash in huis door geen interim-dividend uit te keren. Ter illustratie: in 2019 keerde Sibelco een interim-dividend van 27,3 miljoen euro uit.

Dat is niet alleen een streep door de rekening van de Belgische aandeelhouders, maar ook van de Duitse families Hirmer en Dobmeier. Via hun mineralengroep Quarzwerke namen ze enkele decennia geleden een minderheidsaandeel in Sibelco. De malaise bij Covia zette de relatie met Sibelco de voorbije maanden onder spanning. Eerder dit jaar eisten de Duitsers nog een onafhankelijk onderzoek naar de waardering van de Amerikaanse dochter. Die vraag werd in juni van tafel geveegd op de algemene aandeelhoudersvergadering van de groep.

Tijdens die meeting werd ook een belangrijke managementwissel doorgevoerd bij Sibelco. Hilmar Rode, die tot voor kort de zinkgroep Nyrstar leidde, staat sinds deze zomer aan het hoofd van Sibelco.