Genkse etikettenreus doet overname in Duitsland

Het Genkse AR Metallizing, de wereldleider in blinkende etiketten, neemt een Duitse sectorgenoot over en telt wereldwijd al 700 werknemers.

AR Metallizing neemt Eurofoil Paper Coating over, een onderdeel van Eurofoil dat een fabriek in Berlijn heeft. Het is de vijfde vestiging, na die in Genk, Italië, de VS en Brazilië. Het personeelsbestand stijgt tot 700.

AR Metallizing is de wereldleider in de productie van gemetalliseerde etiketten. Het legt via verdamping een minuscule aluminiumlaag op een vel basispapier waardoor het niet alleen sterker is maar ook een zekere glans krijgt.

Vooral bierproducenten zijn grote afnemers van het product. Maar ook tal van multinationals hebben het bedrijf ontdekt om hun verpakkingen een extra touch te geven. AB InBev, Heineken, Heinz, Kraft, Coca-Cola, Colgate, Starbucks, noem maar op.

Chocolade en sigaretten

In de nieuwe fabriek in Berlijn rolt eveneens gemetalliseerd papier van de band, maar dan vooral voor geschenkpapier, omslagen, de binnenkant van sigarettenpakjes en de verpakking van voedingsproducten zoals chocoladerepen en kauwgom.

Sinds 2015 is AR Metallizing in Japanse handen. Toen legde het beursgenoteerde Nissha 120 miljoen euro op tafel om het Limburgse bedrijf in te lijven. Sindsdien heeft het een versnelling hoger geschakeld en is het actief op zoek naar overnames. In 2016 zette het via een overname voet aan de grond in Brazilië.