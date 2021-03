Gent wordt belangrijke pion in 'groen' ArcelorMittal-staal

ArcelorMittal wil tegen eind 2022 circa 600.000 ton staal verkopen met een 'groenstaalcertificaat'. De fabriek in Gent vormt een belangrijke schakel in het 'koolstofneutrale staal-verhaal'.

'Dit is een historisch moment', zei Geert Van Poelvoorde, die onlangs werd benoemd tot hoofd van ArcelorMittal Europa, woensdag in een call. 'Het is de eerste keer dat we koolstofvrij staal maken en daar een certificaat voor uitgeven. Op die manier willen we onze ecologische voetafdruk en die van onze klanten helpen te verkleinen.' ArcelorMittal is de eerste staalproducent die 'groenstaalcertificaten' aanbiedt.

De staalindustrie staat bekend als een grote milieuvervuiler. De fabriek van ArcelorMittal in Gent, een van de paradepaardjes van de groep wereldwijd, stoot jaarlijks 9,6 miljoen ton CO2 (koolstofdioxide) de lucht in. Ze is goed voor 8 procent van de totale CO2-uitstoot van ons land, meer dan de broeikasgassen van alle trucks en bussen samen.

Om de Europese milieudoelstellingen te halen - 30 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030, volledig koolstofneutraal in 2050 - is nog veel werk aan de winkel. ArcelorMittal plant de volgende decennia 'voor miljarden euro's' investeringen om zijn Europese doelstellingen te halen. 'Met de lancering van het groenstaalcertificaat XCarb tonen we dat onze intentie om groen staal te produceren geen holle woorden zijn', zei topman Aditya Mittal.

Dit is een historisch moment. Het is de eerste keer dat we volledig koolstofvrij staal maken en daar ook een certificaat voor uitgeven. Geert Van Poelvoorde Hoofd ArcelorMittal Europa

In de fabriek in Gent gaat sinds kort 'groen staal' de deur uit dat gemaakt is op basis van waterstof uit aardgas. Vanaf 2022 wordt de 'vergroening' van het productieproces fors uitgebreid. Dan start de Torero-installatie op. Die gaat houtafval van containerparken verwerken tot biokoolstof. Die zal de fossiele kolen vervangen die nu in hoogovens worden gebruikt om het ijzererts te smelten.

Op de Gentse site wordt ook een installatie gebouwd die koolstofmonoxide of CO uit het gas van de staalproductie via een fermentatieproces (via microben) omvormt in bio-ethanol. Vanaf 2023 moet die fabriek 80 miljoen liter bio-ethanol per jaar maken. Dat moet de CO2-uitstoot met 400.000 ton per jaar verminderen.

In beide projecten - inclusief de recente modernisering van de Gentse hoogoven om houtafval te verwerken - investeert ArcelorMittal 400 miljoen euro.

Dow Chemical

De directie bekijkt ook of het mogelijk is om plasticafval te verwerken in plaats van hout. Met Dow Chemical in Terneuzen loopt een pilootproject om CO om te vormen tot synthetische nafta. Die zal worden hergebruikt als grondstof voor de chemie.

ArcelorMittal Gent is samen met negen private en publieke spelers ook betrokken bij het North-C-Methanol-project in de haven van Gent. Er komen twee fabrieken. Een die water via windenergie omzet in groene waterstof en zuurstof en een die de groene waterstof gebruikt om de opgevangen CO2-uitstoot van lokale spelers als ArcelorMital om te zetten in groene methanol.

ArcelorMittal heeft ook plannen om de Dow-fabriek in Terneuzen via pijpleidingen met de Gentse staalfabriek te verbinden voor de levering van waterstof. Die zou worden gemengd met CO uit eigen productie en weer worden geïnjecteerd in de hoogoven. Opnieuw als vervanging van fossiele brandstoffen. 'Met die leiding kunnen we onmiddellijk per jaar 200.000 ton CO2 minder uitstoten', is in Gent te horen. Dat komt overeen met het effect van de isolatie van 100.000 daken van privéhuizen.

Omdat het om een grensoverschrijdend project gaat, moeten nog flink wat regelgevende horden worden genomen. Ook daarvoor verwacht ArcelorMittal Europese steun.

Aditya Mittal is ook van plan jaarlijks 100 miljoen euro te investeren in bedrijven die zijn staalgroep helpen in de ontwikkeling van technologie om de CO2-uitstoot te verminderen. De bedoeling is tegen eind 2022 ongeveer 600.000 ton 'groen staal' te produceren, voorlopig een peulschil in verhouding tot de totale staalproductie van 71 miljoen ton. 'We gaan onze Europese fabrieken geleidelijk aanpassen. Dat vergt tijd', zegt Poelvoorde.