Geruchten halen Nyrstar opnieuw onderuit

Het aandeel incasseert een zoveelste tik, nu een invloedrijk vakblad over de financiële problemen bij een niet-nader genoemde 'grote Europese zinksmelter' bericht.

'De financiële toestand van een grote Europese smelter'. Die ene zinsnede in het Metal Bulletin volstaat deze middag om het aandeel Nyrstar opnieuw tot 8 procent onderuit te halen op de Brusselse beurs. Het invloedrijke vakblad noemt de geruchten over de smelter een van de belangrijkste thema's op een sectorconferentie vorige week in de Chinese stad Baoji.

Volgens Metal Bulletin zetten sectorgenoten die met de niet-genoemde Europese zinksmelter werken, zich schrap om hun tegenpartijrisico in te dijken. Mijnbedrijven die zink aan de smelter leveren, zouden nog voor de levering van hun erts de betaling vragen.

Voor ABN AMRO, het beurshuis dat al langer erg sceptisch is over de wankele balans van Nyrstar, is het duidelijk op wie Metal Bulletin doelt. Dezelfde ABN AMRO-analist schreef deze zomer al in een rapport dat de eigenlijke schuldenlast van Nyrstar waarschijnlijk een stuk groter is dan het bedrijf op het eind van elke periode rapporteert.

3 vragen aan... Philip Ngotho, analist bij ABN Amro Waarom denkt u dat het om Nyrstar gaat? Er zijn niet zoveel Europese zinksmelters en zeker geen die er zo slecht voorstaan als Nyrstar. De grootste concurrent van Nyrstar is het Zweedse Boliden en die heeft een solide balans. We wisten dat het niet goed ging met Nyrstar. Geeft dit aan dat de situatie bij Nyrstar verder verslechtert? Dat ook leveranciers hun handen wegtrekken van Nyrstar beschouw ik als de volgende stap in de neergang van het bedrijf. Nyrstar zal waarschijnlijk slechtere betaaltermijnen krijgen en het moet bij enkele leveranciers op voorhand betalen. Dat zal het werkkapitaal verhogen. Hoe moet het nu verder met Nyrstar? Het bedrijf zegt dat het voldoende liquiditeit heeft om de activiteiten verder te zetten. Nyrstar had in het derde kwartaal 630 miljoen euro aan liquiditeiten waarvan het gemidddeld 150 tot 200 miljoen euro gebruikt om de extra werkkapitaalbehoefte gedurende de maand te financieren. Het resterend bedrag zou snel kunnen opdrogen indien het merendeel van de leveranciers op voorhand betaald willen worden. De conclusie is dat de rentelasten te hoog zijn in relatie tot de winst. Een schuldherschikking lijkt onvermijdelijk.

Shorters

Een maand later kwam Nyrstar zelf met een stevige winstwaarschuwing en sindsdien is het aandeel bij een groeiende schare shorters aangeschoten wild. De kredietbeoordelaar S&P verlaagde meteen na de waarschuwing de kredietscore van de groep tot CCC+. Dat is heel diep in de categorie rommel. Landen als Congo en El Salvador hebben dezelfde score.

In de toelichting schreef het ratingbureau dat in het geval van een wanbetaling houders van de obligatie met vervaldag in 2024 waarschijnlijk hoogstens 25 procent van hun geld terugzien. S&P hecht ook geen geloof aan de belofte van het management dit jaar een positieve vrije kasstroom te kunnen realiseren en rekent op een cashdrain van 120 à 140 miljoen euro.

De beurswaarde van Nyrstar is met 160 miljoen nog nauwelijks meer dan een tiende van de gerapporteerde schuldenberg van 1,45 miljard euro. Dat is een signaal dat beleggers er steeds meer van uitgaan dat een schuldherschikking onvermijdelijk is.