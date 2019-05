Goedkoop Turks staal doet Belgische Arcelor-fabrieken pijn

ArcelorMittal, het grootste staalbedrijf in de wereld, gaat zijn Europese productie verder terugschroeven. Die daling wordt ook gevoeld in de vestigingen in Gent en Luik, waar al sinds eind april economische werkloosheid is ingevoerd.

Het is al de tweede keer op rij dat ArcelorMittal zijn productie op een lager pitje zet. In mei werd al besloten dat de fabrieken in Polen, Spanje en Italië 3 miljoen ton minder ruw staal gaan maken in 2019. Eergisteren kwam daar nog eens 1 tot 1,5 miljoen ton bij, verspreid over Frankrijk, Duitsland en opnieuw Spanje. Ter vergelijking: in Europa maakt ArcelorMittal 44,7 miljoen ton staal, zowat de helft van zijn wereldwijde productie.

De staalimport van buiten de Europese Unie was in het eerste kwartaal van dit jaar hoger dan in 2018. En dat was al een recordjaar. Jan Cornelis Woordvoerder ArcerolMittal

Hoewel de Belgische vestigingen van ArcelorMittal in Gent, Luik, Geel en Genk zelf de basisproductie niet hoeven terug te schroeven, voelen ze al sinds eind april de onrechtstreekse gevolgen van de productiedaling in de groep. In Gent en Luik wordt immers niet alleen ruw staal geproduceerd, het wordt er ook afgewerkt (bijvoorbeeld verzinkt en geverfd). Die afwerking gebeurt ook voor ruw staal uit andere Europese fabrieken, onder meer die in Duinkerke en Bremen.

‘Het kleinere orderboek maakt dat we de volumes op bepaalde afwerkingslijnen hebben moeten verminderen’, geeft Jan Cornelis, de Belgische woordvoerder van het staalbedrijf, toe. ‘Exacte cijfers heb ik nog niet, maar sommige lijnen zullen bijvoorbeeld één of twee dagen per week worden stilgelegd. De bijkomende productiedaling van eergisteren zal de technische werkloosheid verder doen stijgen, maar van ontslagen is geen sprake.’

Ook andere Europese staalproducenten als ThyssenKrupp en Voestalpine lijden onder de lage vraag. Volgens de Europese sectorfederatie Eurofer zal die vraag dit jaar voor het eerst sinds 2012 dalen, na jaren van povere groei (2 tot 4 procent per jaar). Drie oorzaken op een rij waarom Europees staal vandaag voor het eerst sinds lang goedkoper is dan Chinees staal:

1. Europese autobouwers kopen minder staal

Ongeveer 40 procent van het staal dat ArcelorMittal in Europa maakt, wordt gebruikt voor de carrosserie en de onderdelen van auto’s die in Europa van de band rollen, maar ook die sector is het voorbije jaar in zwaar weer gekomen. In maart van dit jaar werden in de Europese Unie 1,72 miljoen nieuwe auto’s ingeschreven, een daling van 3,9 procent tegenover maart vorig jaar. De eerste vier maanden van dit jaar viel de autoregistratie met 2,6 procent terug tot 5,34 miljoen inschrijvingen.

2. Europa wordt overspoeld door goedkoop Turks staal

De Amerikaanse importheffingen op staal hadden niet alleen tot effect dat Europese fabrieken minder afzet vonden in de VS. ‘Aangezien 90 procent van wat we in Europa produceren in Europa wordt afgenomen, hebben wij daar weinig last van’, zegt Cornelis. ‘Het grootste effect is onrechtstreeks door de sterke toename van staalimport uit landen als Rusland en Turkije, die hun staal in de VS niet meer kwijtraken. De import van buiten de Europese Unie was in het eerste kwartaal van dit jaar hoger dan in 2018. En dat was al een recordjaar.’

ArcelorMittal dringt er daarom op aan de zogenaamde safeguard measure, een soort Europese importheffing van 25 procent die de Europese Commissie in juli oplegde zodra de import een bepaalde drempel overschrijdt, niet zou worden versoepeld.

3. De kosten swingen de pan uit

Zowel de kosten van CO2-emissierechten als energie en grondstoffen (ijzererts en kolen) zijn de voorbije jaren fors gestegen. Cornelis: ‘We vragen aan Europa om aan zijn buitengrenzen CO2-heffingen te doen op importstaal, zodat ook Turks of Russisch staal even zwaar wordt belast op zijn CO2-uitstoot.’