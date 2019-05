Goedkope Russische staalimport treft ArcelorMittal

ArcelorMittal schroeft zijn productie van ruw staal in Europa terug. De staalreus met vestigingen in Gent en Luik vindt dat Europa te weinig doet tegen de invoer van goedkoop staal uit Rusland.

ArcelorMittal legt de productie tijdelijk stil in de staalfabrieken van Krakau (Polen) en Gijon (Spanje). Dat heeft het bedrijf maandag aangekondigd. Daarnaast wordt de vestiging in Italië op een lager pitje gezet. Alles samen zal de Europese staalproductie van ArcelorMittal daardoor op jaarbasis met zo'n 3 miljoen ton afnemen. Dat komt neer op een inkrimping met ongeveer 10 procent.

Beleggers stuurden het aandeel fors lager. De koers staat ook onder druk door de opflakkerende handelsoorlog.

'Het is een moeilijke beslissing die we niet lichtzinnig nemen', zegt Geert Van Poelvoorde, de Belg die als CEO vlak staal Europa rechtstreeks rapporteert aan Aditya Mittal, de zoon van grootaandeelhouder Lakshmi Mittal. 'We begrijpen de impact op de werknemers en de lokale gemeenschappen en zullen sociale maatregelen nemen om hen tijdens deze periode te steunen.'

Schermvullende weergave Geert Van Poelvoerde, directielid ArcelorMittal Europe

Van Poelvoorde geeft vier redenen aan. 'Onze maatregelen zijn een afspiegeling van de zwakke vraag in Europa vandaag. De situatie wordt nog erger door de toegenomen staalimport, en dat ondanks de importheffingen die de Europese Commissie invoerde. Hoge energiekosten en de toenemende prijs van CO2-uitstoot maken de omgeving nog uitdagender.'

De bouw, de machinebouw en de automobielindustrie zijn traditioneel de grootste afnemers van staal. De Duitse machinebouwkoepel VDMA maakte maandag bekend dat de bestellingen in de sector in het eerste kwartaal met 10 procent zijn gedaald tegenover een jaar eerder.

In Polen is de invoer uit Rusland volgens ArcelorMittal in een jaar tijd bijna verviervoudigd en behoren de elektriciteitsprijzen tot de hoogste van Europa. Ook de activiteiten in Spanje kampen met hoge elektriciteitsprijzen en 'een nooit eerder geziene stijging van import van buiten de EU', zegt de staalgigant.

Koolstoftaks

Van Poelvoorde vraagt de Europese Commissie bijkomende maatregelen te nemen om een verdere stijging van staalimport te vermijden. Er zal mogelijk meer staal van elders op de Europese markt aangeboden worden door het wereldwijde overaanbod en de verzwakkende economie in naburige landen zoals Turkije.

ArcelorMittal betaalt een koolstoftaks om de nadelige milieu-effecten van zijn productie te compenseren, maar zijn niet-EU-concurrenten niet. Het staalbedrijf herhaalt zijn vraag aan Europa om dezelfde standaarden te hanteren voor ingevoerd staal. 'De staalindustrie in Europa kan een een sterke toekomst hebben, maar dan moet wel een gelijk speelveld bestaan zonder onfaire voordelen voor concurrenten van buiten de regio', zegt Van Poelvoorde.

Luik en Gent