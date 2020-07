Groene buffer tegen vervuiling Umicore

De looduitstoot in de fabriek van Umicore in Hoboken veroorzaakt opnieuw gezondheidsproblemen in de buurt.

Een groene buffer rond de fabriek van Umicore in Hoboken lijkt de enige manier om de gezondheidsproblemen in de wijk rond de fabriek definitief van de baan te helpen. Umicore en de stad Antwerpen zitten daarover rond de tafel.

Bij een twintigtal kinderen tussen een en twaalf jaar in de wijken Moretusburg en Hertogvelden in de buurt van de loodraffinaderij van Umicore in Hoboken werden voor het eerst in jaren opnieuw hogere dosissen lood in het bloed vastgesteld. Sommige hadden meer dan 10µg/dl lood in het bloed. Vanaf 5µg/dl is verhoogde waakzaamheid geboden. Voor kinderen in de groeifase kunnen hoge loodwaarden ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Umicore heeft zijn spijt betuigd aan de bewoners. Fabrieksdirecteur Luc Gellens spreekt van een verrassing. 'We kennen de oorzaak niet. Mogelijk is dit het gevolg van een samenloop van omstandigheden: een grote storm in februari waardoor de concentratie lood in de buurt verhoogde, daarna twee maanden droogte met veel stof, gecombineerd met de lockdown waarbij veel kinderen in de buurt niet naar school gingen en thuis speelden.'

Limiet

De Hobokense fabriek ligt al decennia onder vuur wegens de zware loodvervuiling in de buurt. De afgelopen jaren investeerde Umicore miljoenen om dat probleem om te lossen, maar volgens Gellens staat op een bepaald moment een limiet op de maatregelen die een fabriek van die omvang kan nemen en moet naar alternatieven worden gezocht. 'De milieunormen worden steeds strenger en de tolerantie van de bevolking steeds kleiner. We moeten dus out-of-the-box denken.'

Als mogelijke oplossing stelt Gellens een groene buffer rond de fabriek voor. Dat betekent dat een honderdtal huizen moeten verdwijnen, mogelijk met onteigeningen. 'We gaan dat bespreken met de stad Antwerpen. Ondertussen blijven we er alles aan doen om onze uitstoot te verminderen.'

Het is duidelijk dat we het pad van de louter technologische oplossingen moeten verlaten. Michael Lescrosart Woordvoerder Antwerps schepen voor Gezondheid Fons Duchateau

Volgens woordvoerder Michael Lescroart van het kabinet van Antwerps schepen voor Gezondheid Fons Duchateau (N-VA) vinden mogelijk deze week al gesprekken plaats met Umicore. 'Het is duidelijk dat we het pad van de louter technologische oplossingen moeten verlaten. In 2017 voerde Umicore - te goeder trouw - verschillende milieu-investeringen uit, na verontrustende gezondheidscijfers. Die blijken nu onvoldoende garanties te bieden. Er zullen nog stormen en misschien lockdowns komen. De gesprekken zullen over een groene buffer gaan.'