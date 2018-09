Grootverbruikers: 'Dure stroom is erg, geen stroom nog erger'

Industriële energieslokoppen maken zich zorgen over mogelijke stroomtekorten in ons land. 'Tijdelijke hoge stroomprijzen kan je nog uitleggen op de internationale hoofdkwartieren. Stroomonderbrekingen is iets anders.'

In november zal slechts een van de zeven kernreactoren van Electrabel beschikbaar zijn waardoor de vrees voor stroomtekorten en black-outs weer opflakkert.

'Het is aan de leveranciers om hun engagementen na te komen en om alles in het werk te stellen om de verkochte stroom te leveren', aldus Peter Claes van Febeliec, dat de belangen van de energiegrootverbruikers in ons land vertegenwoordigt.

Het is evident dat wat nu gebeurt gevolgen kan hebben voor investeringsbeslissingen in ons land. Peter Claes Febeliec

Die slokoppen zijn bijvoorbeeld zinksmelter Nyrstar, de NMBS, staalproducent Aperam en chemiebedrijven zoals BASF en Vynova. Die verbruiken jaarlijks elk meer dan 1 miljoen megawattuur elektriciteit.

'Het is evident dat wat nu gebeurt gevolgen kan hebben voor investeringsbeslissingen in ons land. De productiesites maken deel uit van internationale groepen en bevoorradingszekerheid en energiekost spelen daarbij een rol, en niet een klein beetje. Tijdelijk hoge prijzen kan je nog uitleggen op het hoofdkwartier. Maar permanent hoge prijzen of onderbrekingen is een ander geval. Dure stroom is erg, maar geen stroom nog veel erger.'

Hoofd koel houden

Claes merkt op dat het prijsverschil met de buurlanden de voorbije dagen opliep tot ruim 50 euro per megawattuur. Trek dat door naar het jaarlijkse stroomverbruik van Nyrstar en co en je komt aan een meerkost van 50 miljoen euro. Al dekken de meesten zich wel in door vaste prijzen vast te klikken voor een maand, kwartaal of zelfs een jaar.

'Er zijn er natuurlijk altijd die de prijs van de dag betalen, en die zijn de sigaar vandaag. Maar op termijn is het voor iedereen een probleem als dergelijke situaties frequent terugkomen.'

Ik ga ervan uit dat de minister en Elia op zoek gaan naar wat er mogelijk is in België en in het buitenland. Peter Claes Febeliec

Minister van Energie Marie-Christine Marghem riep maandag op het hoofd koel te houden. 'We hebben nog enkele weken', zei ze. Dat is ook de mening van Febeliec. 'Ik ga ervan uit dat de minister en Elia op zoek gaan naar wat er mogelijk is in België en in het buitenland', zegt Claes die onder andere wijst op de mogelijkheden met stilliggende stroomcentrales in Seraing en Vilvoorde.

Wokken

'En anders zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen om het net in evenwicht te houden. Industriële bedrijven kunnen tegen betaling tijdelijk de productie verlagen of noodgeneratoren ter beschikking stellen. En ook gezinnen zullen uit hun pijp moeten komen. Ik zag deze week een oproep passeren om eenpansgerechten klaar te maken. Iedereen aan de wok', lacht Claes.

'Maar', besluit hij, 'laat wel duidelijk zijn dat nucleaire veiligheid voor alles gaat. Als er maatregelen moeten genomen worden om die te garanderen, kunnen we daar niet omheen. Hoe jammer het ook is voor onze economie.'