Grote investeerders willen uit kranenreus Arcomet stappen

Het Lazard-fonds LFPI en Sofina werken aan een exit uit de Limburgse kranenverhuurder Arcomet. Mogelijk wordt Matebat, de Franse sectorgenoot van Arcomet, mee verkocht.

Sofina en LFPI (La Financière Patrimoniale d’Investissement) investeerden tien jaar geleden voor het eerst in Arcomet. Ze steunden toen het management bij de overname van het kranenverhuurbedrijf.

KERNDATA ARCOMET 1956: oprichting van de Ateliers de Constructions Métallurgiques (Arcomet) door Karel Theyskens. Jaren 60-jaren 90: de leverancier van steenkoolwagentjes voor de Limburgse mijnen richt zich na de mijnsluitingen op de bouw van liften en kranen en vervolgens op de verhuur van kranen. 2000: Gimv, Sofinim en NPM Capital stappen in Arcomet. 2008: CEO Dirk Theyskens en het management kopen met de steun van Sofina en LFPI de drie investeerders uit. 2012: Sofina en LFPI krijgen via een schuldherschikking de meerderheid van de aandelen van Arcomet in handen. 2014: Sofina en LFPI doen een bijkomende kapitaalinjectie. Er volgt een omvangrijk reddings- en afslankingsplan.

Kort nadien verzeilde Arcomet door de financiële en economische crisis in zwaar weer. Via een schuldherschikking namen de twee investeerders in 2012 de controle over. Twee jaar later verstevigden ze die via een bijkomende kapitaalinjectie. Die ging gepaard met een omvangrijk reddingsplan, waarbij activa werden verkocht en Arcomet een lening kreeg van het Vlaamse waarborgfonds Gigarant. De banken scholden toen ook een belangrijk deel van de schulden kwijt.

Nu de kranenverhuurder weer op de rails zit, denken Sofina en LFPI aan een exit. Een paar maanden geleden mandateerden ze DC Advisory en Canaccord om hen daarbij te begeleiden. Sofina bezit ongeveer een derde van de Arcomet-aandelen, LFPI het overgrote deel van de rest. Het management onder leiding van de Fransman Philippe Cohet heeft enkele procenten in handen.

Voor de zomer kregen de Arcomet-aandeelhouders enkele biedingen binnen, maar die werden ontoereikend bevonden. Ze spelen daarom met het idee om Arcomet samen met zijn Franse sectorgenoot Matebat te verkopen. LFPI heeft ook de meerderheid van de aandelen van Matebat in handen.

De voorzitter van Matebat is Philippe Cohet, de CEO van Arcomet. Matebat omvat sinds 2015 de Franse activiteiten van Arcomet. De Belgische groep moest die toen verkopen omdat er geld in het laatje moest komen. In ruil mocht Arcomet niet actief zijn in Frankrijk.

De twee kranenverhuurders realiseren samen zo’n 200 miljoen euro omzet. Vorig jaar was Arcomet in zijn eentje goed voor een geconsolideerde omzet van 85 miljoen euro inkomsten (+18%) en een bedrijfswinst van 14 miljoen euro.

Arcomet was jaren een van de grootste kranenverhuurders ter wereld. De aanhoudende crisis eiste echter een zware tol en het kwam in de handen van zijn schuldeisers. De groep rondde eind vorig jaar haar terugtrekking uit Azië af. Nu focust Arcomet op België, Nederland, Duitsland en het VK. Het heeft ook een klein filiaal in de VS en sloot eind vorig jaar een joint venture in Zweden.