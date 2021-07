Grynberg verlaat Umicore met recordcijfers

Umicore heeft een schitterend eerste halfjaar achter de rug. De inkomsten stegen met een derde, de brutobedrijfswinst verdubbelde en de nettowinst ging maal drie. Voor dit jaar verwacht het bedrijf een winst van meer dan 1 miljard euro, dat is meer dan eerdere prognoses.

Topman Marc Grynberg mag met een gerust gemoed Umicore verlaten. De CEO die op 1 oktober het roer van de Belgische materiaaltechnologiegroep overlaat aan de Duitser Mathias Miedreich heeft in het eerste halfjaar en schitterend parcours gereden.

De inkomsten stegen met 37 procent tot 2,1 miljard euro, de aangepaste bedrijfswinst steeg met 157 procent tot 625 miljoen euro in vergelijking met dezelfde periode van 2020 en de aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) verdubbelde tot 762 miljoen euro.

Dat resulteerde in een record aan vrije kasstromen en een vermindering van de netto financiële schuld met 0,4 miljard sinds eind 2020 tot iets meer dan 1 miljard euro. De nettowinst verdrievoudigde bijna tot 428 miljoen euro. Met 625 miljoen euro overtreft Umicore ruimschoots de verwachtingen van analisten. Zij mikten op gemiddeld 524 miljoen euro.

Outlook

Op basis van deze cijfers verwacht Grynberg voor het volledige jaar een bedrijfswinst van iets boven de 1 miljard euro. Dat is meer dan de prognoses die hij in april had vooropgesteld. Toen verhoogde hij de winstverwachtingen naar 'bijna' 1 miljard. Toen gingen analisten nog uit van een bedrijfswinst van 694 miljoen euro. Umicore verwacht een uitzonderlijk bijkomende bijdrage van ongeveer 250 miljoen euro dankzij de hogere edelmetalenprijzen.

Grynberg waarschuwt wel dat de winst in de tweede helft lager zal liggen dan in de eerste helft toen de edelmetalenprijzen piekten. Die piek lijkt voor sommmige metalen voorbij.

Umicore legt in de tweede helft ook zijn recyclagefabriek in Hoboken tijdelijk stil voor onderhoud en verwacht daarnaast een impact van het tekort aan halfgeleiders op de autoproductie. Umicore is met zijn katalysatoren en zijn materialen voor oplaadbare batterijen een belangrijke leverancier voor de autosector.

Paradepaardje

Voor de afdeling katalysatoren - waar de winst vertienvoudigde in vergelijking met het eerste halfjaar 2020 - voorziet Grynberg voor dit jaar wel een verdubbeling van de winst in vergelijking met 2020.

De afdeling batterijmaterialen, waar de winst aanzienlijk toenam door de hogere inkomsten, zal het beter doen dan verwacht.