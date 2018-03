Hamon boekt monsterverlies

Een orderdaling van 33 procent, problemen met projecten in Brazilië en Zuid-Afrika, een nettoverlies van 22 miljoen euro. De jaarcijfers van Hamon geven beleggers opnieuw weinig redenen tot optimisme.

Het Waalse engineeringbedrijf Hamon , dat bijvoorbeeld koeltoerens voor stroomcentrales bouwt, stond vorig jaar op kapseizen maar een (deels mislukte) kapitaalverhoging van 47 miljoen euro en een schuldkwijtschelding van 83 miljoen euro eerder dit jaar brachten soelaas. Door de transacties trok Sogepa, een vehikel van de Waalse overheid, het laken nog meer naar zich toe en moest de oprichtende familie Lambilliotte lijdzaam toezien hoe haar belang verder verschrompelde.

Het jaarrapport van Hamon toont nu aan dat het bedrijf - hoewel de financiële put gedicht is - nog een lange weg heeft af te leggen. Het aantal binnenkomende orders zakte vorig jaar met 33 procent. De brutobedrijfswinst (van voortgezette activiteiten) kwam 17,2 miljoen euro onder nul uit en het nettoresultaat zelfs 22 miljoen euro. Het is het vierde nettoverlies in vijf jaar tijd.

Problematische projecten

De voorbije jaren viel bij Hamon het ene lijk na het andere uit de kast, met een gat van tientallen miljoenen in de boekhouding van een Frans dochterbedrijf als climax. Vandaag heeft Hamon het onder andere over problematische projecten in Zuid-Afrika en Brazilië. Stakingen, onderschatting van de kosten en 'non-performing' onderaannemers hebben er voor ruim 5 miljoen euro verlies gezorgd.

Hamon blijft evenwel niet bij de pakken zitten, en zet vaart achter zijn herstructureringsplan. Om te beginnen, worden de filialen in Zuid-Afrika en Brazilië opgedoekt en werden aandelenbelangen in enkele bedrijven verkocht. Ook de afdeling Process Heat Exchangers (warmtewisselaars voor de petrochemische industrie) staat te koop.

Extra besparingen

De stroomlijning van het bedrijf is in gang gezet en het management rekent door afvloeiingen in alle geledingen van het bedrijf op bijkomend 15 miljoen euro kostenbesparingen tegen 2019, bovenop de 9 miljoen euro die het eerder al doorvoerde.

De grondige reshuffle van de activiteiten en de financiële structuur van Hamon laten grote sporen na in de resultatenrekening. Een meerwaarde van 20 miljoen euro op de verkoop van dochterbedrijf Thermal Transfer Corporation, 10 miljoen euro afboekingen in Air Quality Systems (installaties voor luchtzuivering), 5 miljoen euro herstructureringskosten, 48 miljoen euro verlies op activiteiten die te koop staan en een grote meevaller dankzij de schuldkwijtschelding.