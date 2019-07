Hamon krijgt beetje meer ademruimte

De kwakkelende Waalse koeltorenbouwer Hamon heeft zijn schuldenlast een beetje verminderd. Hoofdaandeelhouder Sogepa rondde zijn bod op een deel van de obligatielening met succes af.

Hamon kondigde begin deze maand een nieuwe herfinancieringsplan aan waarbij het een gedeeltelijke schuldkwijtschelding vroeg. De Waalse engineeringgroep heeft voor 55 miljoen euro obligaties uitstaan die in 2020 aflopen en vroeg aan zijn aandeelhouders om die te verlengen tot 2025. Ze vroeg tegelijk om 40 procent van het aflossingsbedrag en van de nog te betalen intresten te laten vallen.

Vandaag meldde de Waalse investeringsmaatschappij Sogepa, die de controle heeft over Hamon, dat het met succes de aankoop van de door Hamon uitgegeven obligaties heeft afgerond. Het bod was erop gericht een deel van de obligatie-uitgifte van 55 miljoen euro voor een maximumbedrag van 10 miljoen euro op te kopen, inclusief rente, tegen een prijs die niet hoger lag dan 50.000 per aandeel. Dat is gelukt.

Concreet betekent dat dat de schulden tegen gemiddeld 46.948 euro werden ingekocht, een korting van 53 procent op de nominale waarde van 100.000 euro. Via de inkoop is de schuldenlast van Hamon alvast met 11,3 miljoen euro verminderd.

Transformatieplan

Een jaar geleden hebben de banken al voor 87 miljoen euro schulden kwijtgescholden. Toen zette Hamon een groot transformatieplan in gang om de kosten met 40 procent te verminderen.

De Waalse groep heeft het heel moeilijk om het hoofd boven water te houden. In het eerste kwartaal lag het aantal bestellingen een derde lager dan in dezelfde periode van vorig jaar. Bestellingen voor grote projecten bleven achter, maar volgens Hamon waren de orders wel winstgevender, waardoor het volumeverlies voor een deel werd gecompenseerd.

Boekhoudschandaal

Ook 2018 was geen succes. Er werd weliswaar 7,3 miljoen euro bedrijfswinst geboekt - in 2017 was die nog 9,2 miljoen negatief - maar netto werd wel voor de vijfde keer op rij verlies geboekt.